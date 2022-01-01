Что нельзя делать на Крещение: плохие приметы и традиции





Что нельзя делать на Крещение?

Нельзя лить слёзы. Человек, который заплачет, рискует навлечь на себя грусть. Целый год его будут преследовать поводы для печали.

Запрещается стирать любые вещи, чтобы не осквернять воду. В этот день она приобретает особое значение для православного мира, который чтит её первичную чистоту.

Когда вы будете набирать воду, нельзя сквернословить, ругаться с людьми и обижаться на них. Вода может утратить свою целебную силу от плохих мыслей.

В Крещение следует отказаться от гадания, иначе можно навлечь на себя беду. Священники говорят, что заигрывание с потусторонними силами в этот день «грех сугубый».

19 января не следует окунаться в ледяную воду без исповеди и причастия. Человек должен подходить к этому осознанно и только по собственному желанию. Также строго запрещается погружаться в воду в состоянии алкогольного опьянения. Священники говорят, что это противоречит церковным традициям.

Нельзя убираться дома, а также вязать и шить. Считается, что лучше всего привести жилище в порядок до праздника, чтобы 19 января посвятить себя только богоугодным делам. Полы мыть категорически запрещено, потому что можно обидеть воду. Даже если вы набрали её из крана, она всё равно считается крещенской.

Что можно делать на Крещение

Ни для кого не секрет, что в крещенскую ночь набирают воду, так как она имеет чудодейственные свойства. Воду берут в церкви, набирают из речки или даже из-под крана. Кроме того, издавна считается, что по-настоящему целительной является талая вода, потому берут чистый снег, после чего растапливают его дома.

Считается, что крещенская вода может простоять целый год и сохранить свои свойства. Священнослужители всё же предупреждают, что в качестве питья нужно употреблять только ту воду, которая была взята из чистых источников.

Крещенскую воду дают болеющим, умываются для здоровья и очищения, окропляют дом и так далее. Сфер применения поистине много. Как правило, такую воду хранят за иконами или рядом с иконами.

Крещенской водой поят скот — для приплода и здоровья.

Если в течение года такая вода всё же испортилась, не нужно выливать её в раковину, унитаз или другое место. Такой водой можно полить цветы или вылить её в реку.

Ещё одна популярная традиция на Крещение Господне — окунуться в прорубь, которую также называют Иорданью. Водоём, где происходит данное действо, освящает священнослужитель. Во льду делается прорубь, которая может быть самых разных форм, от прямоугольной и до формы православного креста. Однако здесь стоит помнить, что это не соревнование на смелость, не развлечение, не похвальба перед друзьями. В первую очередь, это мероприятие для тех, кто является истинно верующим, и окунанием, подобно традиционному крещению, желает впервые или в очередной раз показать свою приверженность Господу, очиститься духовно, а затем уже физически.

Церковнослужители также напоминают, что окунание в прорубь не является обязательной традицией. Даже истинно верующим людям вовсе не обязательно проводить данный ритуал. Куда лучше будет посетить церковь.

В этот день нет Поста. Ограничения в еде полагаются накануне, в Крещенский сочельник (18 января), а в само Крещение разрешаются любые блюда.

День Богоявления нужно посвятить больше духовным делам, чем физическим. Работать не возбраняется, особенно, если это необходимо или перенести работу нельзя. Однако лучше отказаться от тех дел, которые могут подождать, например, работы по дому, и посвятить освободившееся время походу в церковь или приготовлению праздничных блюд, родным и близким.

На Крещение открываются небеса. Если помолиться о чём-то Господу, то просьба может исполниться.

Девушки выходили на улицу и гадали на замужество. Если первым повстречался молодой человек, то в этом году состоится свадьба, если старый мужчина, то в этом году свадьбы не будет.

Добрые дела вернутся к человеку в тройном размере, но делать их нужно без умысла, без меркантильных желаний, чтобы затем получить что-то для себя.

Приметы на Крещение

В этот день следили и за приметами:

Сильный крещенский мороз — к урожаю зерновых.

Ясная и холодная погода — лето будет засушливым.

Туман — хороший урожай летом.

Снегопад и снег большими хлопьями — год будет богат на урожай.

Звёзды сильно блестят — мороз усилится, а летом уродятся ягоды и горох.

В полдень облака синеватого оттенка — к урожаю.

Снегири расчирикались — тепло чувствуют.

Сильный ветер — будут хорошо роиться пчёлы, много мёда.

Свататься и венчаться в этот день — к долгому и счастливому браку.

В ночь на Крещение снятся вещие сны. Что они предрекают можно понять по характеру сновидения. Если сон светлый, радостный, подарил приятные ощущения, то всё, что приснилось, предвещает хорошие события. Если сон страшный, гнетущий, мрачный, неприятный — сон предупреждает о плохих событиях.

Родившийся в этот день будет удачлив и счастлив в жизни. Во всём ему будет сопутствовать успех. Такая же судьба ожидает и того, кто крестился на Крещение Господне.

Культура - Сегодня, 13:46 222 19 января православные отмечают Крещение Господне. Именно в этот день Иоанн Предтеча окрестил Иисуса в реке Иордан. По традиции, на Крещение православные люди освящают воду и окропляют свои жилища, а также ныряют в прорубь. Считается, что человек «смывает» с себя всё нехорошее и закаляется. За свою богатую историю праздник оброс народными приметами и традициями, которые не следует нарушать.Что нельзя делать на Крещение?Нельзя лить слёзы. Человек, который заплачет, рискует навлечь на себя грусть. Целый год его будут преследовать поводы для печали.Запрещается стирать любые вещи, чтобы не осквернять воду. В этот день она приобретает особое значение для православного мира, который чтит её первичную чистоту.Когда вы будете набирать воду, нельзя сквернословить, ругаться с людьми и обижаться на них. Вода может утратить свою целебную силу от плохих мыслей.В Крещение следует отказаться от гадания, иначе можно навлечь на себя беду. Священники говорят, что заигрывание с потусторонними силами в этот день «грех сугубый».19 января не следует окунаться в ледяную воду без исповеди и причастия. Человек должен подходить к этому осознанно и только по собственному желанию. Также строго запрещается погружаться в воду в состоянии алкогольного опьянения. Священники говорят, что это противоречит церковным традициям.Нельзя убираться дома, а также вязать и шить. Считается, что лучше всего привести жилище в порядок до праздника, чтобы 19 января посвятить себя только богоугодным делам. Полы мыть категорически запрещено, потому что можно обидеть воду. Даже если вы набрали её из крана, она всё равно считается крещенской.Что можно делать на КрещениеНи для кого не секрет, что в крещенскую ночь набирают воду, так как она имеет чудодейственные свойства. Воду берут в церкви, набирают из речки или даже из-под крана. Кроме того, издавна считается, что по-настоящему целительной является талая вода, потому берут чистый снег, после чего растапливают его дома.Считается, что крещенская вода может простоять целый год и сохранить свои свойства. Священнослужители всё же предупреждают, что в качестве питья нужно употреблять только ту воду, которая была взята из чистых источников.Крещенскую воду дают болеющим, умываются для здоровья и очищения, окропляют дом и так далее. Сфер применения поистине много. Как правило, такую воду хранят за иконами или рядом с иконами.Крещенской водой поят скот — для приплода и здоровья.Если в течение года такая вода всё же испортилась, не нужно выливать её в раковину, унитаз или другое место. Такой водой можно полить цветы или вылить её в реку.Ещё одна популярная традиция на Крещение Господне — окунуться в прорубь, которую также называют Иорданью. Водоём, где происходит данное действо, освящает священнослужитель. Во льду делается прорубь, которая может быть самых разных форм, от прямоугольной и до формы православного креста. Однако здесь стоит помнить, что это не соревнование на смелость, не развлечение, не похвальба перед друзьями. В первую очередь, это мероприятие для тех, кто является истинно верующим, и окунанием, подобно традиционному крещению, желает впервые или в очередной раз показать свою приверженность Господу, очиститься духовно, а затем уже физически.Церковнослужители также напоминают, что окунание в прорубь не является обязательной традицией. Даже истинно верующим людям вовсе не обязательно проводить данный ритуал. Куда лучше будет посетить церковь.В этот день нет Поста. Ограничения в еде полагаются накануне, в Крещенский сочельник (18 января), а в само Крещение разрешаются любые блюда.День Богоявления нужно посвятить больше духовным делам, чем физическим. Работать не возбраняется, особенно, если это необходимо или перенести работу нельзя. Однако лучше отказаться от тех дел, которые могут подождать, например, работы по дому, и посвятить освободившееся время походу в церковь или приготовлению праздничных блюд, родным и близким.На Крещение открываются небеса. Если помолиться о чём-то Господу, то просьба может исполниться.Девушки выходили на улицу и гадали на замужество. Если первым повстречался молодой человек, то в этом году состоится свадьба, если старый мужчина, то в этом году свадьбы не будет.Добрые дела вернутся к человеку в тройном размере, но делать их нужно без умысла, без меркантильных желаний, чтобы затем получить что-то для себя.Приметы на КрещениеВ этот день следили и за приметами:Сильный крещенский мороз — к урожаю зерновых.Ясная и холодная погода — лето будет засушливым.Туман — хороший урожай летом.Снегопад и снег большими хлопьями — год будет богат на урожай.Звёзды сильно блестят — мороз усилится, а летом уродятся ягоды и горох.В полдень облака синеватого оттенка — к урожаю.Снегири расчирикались — тепло чувствуют.Сильный ветер — будут хорошо роиться пчёлы, много мёда.Свататься и венчаться в этот день — к долгому и счастливому браку.В ночь на Крещение снятся вещие сны. Что они предрекают можно понять по характеру сновидения. Если сон светлый, радостный, подарил приятные ощущения, то всё, что приснилось, предвещает хорошие события. Если сон страшный, гнетущий, мрачный, неприятный — сон предупреждает о плохих событиях.Родившийся в этот день будет удачлив и счастлив в жизни. Во всём ему будет сопутствовать успех. Такая же судьба ожидает и того, кто крестился на Крещение Господне.Культура - Сегодня, 13:46 222

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