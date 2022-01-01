Арестович рассказал, почему уволился из офиса президента Украины

"Знаете, я не собирался увольняться. В понедельник я приехал на работу как обычно, подошёл к зданию и понял, что больше не хочу переступать его порог. Потому что я способен простить многое, включая личную подлость по отношению ко мне (это политика, все мы Макиавелли, цинизм, холодный расчёт и все такое). Но слабости я простить не могу. Не знаю, кто автор сценария шоу в (киевском аэропорту - ред.) "Жулянах", закрепившего слабость, как главный органический признак украинского государства (не путать со страной), но мне с ним уже точно не по пути", - написал Арестович в среду на своей странице в Facebook.

© Фото : alexey.arestovich/FacebookАлексей Арестович заявил, что уволился с должности внештатного советника главы офиса президента Украины и пресс-секретаря делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу из-за слабости власти, передает РИА Новости.Ранее украинский "4-й канал" сообщил, что эпатажный внештатный советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группы по Донбассу Алексей Арестович уволился с этих должностей.Экс-президент Украины Петр Порошенко в понедельник утром прилетел на Украину из Варшавы. По его словам, следователи Госбюро расследований собирались задержать его в аэропорту Киева, однако испугались поддержки нескольких тысяч его сторонников, собравшихся у здания.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них позднее были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.