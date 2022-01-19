На Украине раскрыли "тайный смысл" визита Блинкена

"Они приезжают, тот же Блинкен лично прилетает — очевидно, он должен будет сказать, я думаю, что-то Украине не очень приятное", — полагает он.

Фото: © AP Photo / Ben Stansall, PoolГоссекретарь США Энтони Блинкен во время визита на Украину должен успокоить президента Владимира Зеленского и убедить его в том, что Вашингтон будет поддерживать Киев. Такое мнение высказал в эфире телеканала "Наш" бывший министр экономики Виктор Суслов, передает РИА Новости.По мнению Суслова, задача Блинкена состоит в том, чтобы навязать Зеленскому "определенные идеи". Основной из тем предстоящих переговоров, как считает экс-министр, будут договоренности между Россией и США, достигнутые без участия Киева. О чем конкретно идет речь, политик не уточнил."Возможно, Зеленскому придется согласиться с тем, что дело приема Украины в НАТО, допустим, будет отложено в очень долгий ящик, хотя официально об этом, может быть, и не будет объявлено", — предположил он.