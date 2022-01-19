В МИД Украины назвали единственный вариант решения конфликта в Донбассе

"Все усилия сейчас направлены на то, чтобы РФ двигалась по пути дипломатического урегулирования. У этого конфликта есть только одно решение – это решение дипломатическое. Если РФ действительно искренне хочет политического урегулирования – одна должна продолжить переговоры с США, с НАТО и странами-участниками "нормандского формата" (Германия, Россия, Франция, Украина - ред.) о решении этого конфликта", - сказал Кулеба на совместном брифинге с Блинкеном.

Фото: CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у конфликта в Донбассе есть только дипломатический вариант решения, передает РИА Новости.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.