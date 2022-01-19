В Госдуму внесли проект обращения к Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР

"За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти", — говорится в документе.

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФДепутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, передает РИА Новости.Авторы назвали этот шаг обоснованным и морально оправданным.По их словам, признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты этих народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик. Это также поможет укреплению мира и региональной стабильности и положит начало процессу международного признания обоих государств.Кроме того, депутаты призвали как можно скорее начать переговоры с ДНР и ЛНР для создания правовой основы межгосударственных отношений, которая бы регулировала все области сотрудничества, включая вопросы безопасности.