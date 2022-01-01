Премьер Эстонии обвинила Россию в военной агрессии против Украины

"Правительство приняло принципиальное решение о повышении финансирования государственной обороны на 380 миллионов евро, чтобы мы могли действовать быстрее при военных и гибридных угрозах. Значительную часть дополнительных средств мы направляем на обеспечение достаточного количества снаряжения. Цель правительства — быстрее реализовать составленные планы", - сказала в среду Каллас, выступая перед депутатами парламента.

Фото: © AP Photo / Christophe EnaПремьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство на 380 миллионов евро увеличит расходы на оборону, передает РИА Новости.По словам премьера, ситуация с безопасностью в Балтийском регионе обострилась, поэтому необходимо не только надеяться на помощь союзников, но и увеличить собственный вклад в укрепление безопасности.Премьер вновь заявила, что Россия готовит военную агрессию против Украины. "Россия не получит права голоса в принятии решений в НАТО. Эстония активно работает над тем, чтобы НАТО говорила на общем языке. Однако нет признаков того, что Москва планирует снизить напряжение, мы должны быть готовы к тому, что Россия продолжит и проявит военную агрессию против Украины", - подчеркнула Каллас.Она добавила, что ЕС в сотрудничестве с США разрабатывают мощный санкционный пакет на случай, "если Россия продолжит эскалацию ситуации на Украине".