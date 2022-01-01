Помощь Русскому Донбассу!
Сейчас мы собрали и готовим к отправке новые грузы. На отправку грузов срочно очень не хватает суммы в размере 30 тысяч рублей. Огромная просьба ко всем неравнодушным оказать посильную помощь.
Мы, общественная организация Вече (Владимир Орлов) оказываем помощь Донбассу с самых первых дней. Сейчас война продолжается и практически каждый день погибают русские люди.
Конечно нет активной фазы, но помощь по-прежнему очень нужна. Особенно бойцам на передовой. И речь идёт больше о специальных средствах, которых всегда реально не хватает(бпла и комплектующие, хорошие шлемы и броники, средства связи и т.д.) https://centercigr.livejournal.com/153337.html.
Мы обращаемся ко всем неравнодушным к Русскому Донбассу - помочь. Кто может рублём. Кто может купить что нибудь полезное пишите на почту OrlovLDNR@yandex.ru , мы скажем что нужно исходя из вашего бюджета. Всё дойдёт до бойцов.
П.С. Сейчас мы стараемся собрать сумму в районе 200 тысяч, которая пойдёт на закупку важных грузов. Не оставайтесь равнодушным к Русскому Донбассу!
Реквизиты для помощи:
1. Карта Сбербанка 5469380039842876
2. ЮMoney (Яндекс-деньги): 410014744876811
Из-за рубежа легко перевести через систему https://paysend.com/.
Карта получателя: Сбер 5469380039842876.
В посте примерный список необходимого и коллаж фото отчетов части отправленных нами грузов https://centercigr.livejournal.com/153337.html
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