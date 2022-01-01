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Помощь Русскому Донбассу!

Sergey Вчера, 20:3043Новости
Помощь Русскому Донбассу!

Сейчас мы собрали и готовим к отправке новые грузы. На отправку грузов срочно очень не хватает суммы в размере 30 тысяч рублей. Огромная просьба ко всем неравнодушным оказать посильную помощь.
Мы, общественная организация Вече (Владимир Орлов) оказываем помощь Донбассу с самых первых дней. Сейчас война продолжается и практически каждый день погибают русские люди.

Конечно нет активной фазы, но помощь по-прежнему очень нужна. Особенно бойцам на передовой. И речь идёт больше о специальных средствах, которых всегда реально не хватает(бпла и комплектующие, хорошие шлемы и броники, средства связи и т.д.) https://centercigr.livejournal.com/153337.html.

Мы обращаемся ко всем неравнодушным к Русскому Донбассу - помочь. Кто может рублём. Кто может купить что нибудь полезное пишите на почту OrlovLDNR@yandex.ru , мы скажем что нужно исходя из вашего бюджета. Всё дойдёт до бойцов.

П.С. Сейчас мы стараемся собрать сумму в районе 200 тысяч, которая пойдёт на закупку важных грузов. Не оставайтесь равнодушным к Русскому Донбассу!

Реквизиты для помощи:

1. Карта Сбербанка 5469380039842876
2. ЮMoney (Яндекс-деньги): 410014744876811

Из-за рубежа легко перевести через систему https://paysend.com/.
Карта получателя: Сбер 5469380039842876.

В посте примерный список необходимого и коллаж фото отчетов части отправленных нами грузов https://centercigr.livejournal.com/153337.html

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