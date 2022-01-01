Помощь Русскому Донбассу!

Сейчас мы собрали и готовим к отправке новые грузы. На отправку грузов срочно очень не хватает суммы в размере 30 тысяч рублей. Огромная просьба ко всем неравнодушным оказать посильную помощь.Мы, общественная организация Вече (Владимир Орлов) оказываем помощь Донбассу с самых первых дней. Сейчас война продолжается и практически каждый день погибают русские люди.Конечно нет активной фазы, но помощь по-прежнему очень нужна. Особенно бойцам на передовой. И речь идёт больше о специальных средствах, которых всегда реально не хватает(бпла и комплектующие, хорошие шлемы и броники, средства связи и т.д.) https://centercigr.livejournal.com/153337.html.Мы обращаемся ко всем неравнодушным к Русскому Донбассу - помочь. Кто может рублём. Кто может купить что нибудь полезное пишите на почту OrlovLDNR@yandex.ru , мы скажем что нужно исходя из вашего бюджета. Всё дойдёт до бойцов.В посте примерный список необходимого и коллаж фото отчетов части отправленных нами грузов https://centercigr.livejournal.com/153337.html