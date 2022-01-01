Гордон заявил, что в Киеве обстреляли редакцию его интернет-издания

"Друзья, говорить правду в стране, где за свободу слова нужно ежедневно сражаться, очень непросто. Но я это делаю, я постоянно говорю то, что думаю, и говорю правду. Как видим, это многим, наверное, не нравится. Вот только что мы обнаружили, что окно офиса интернет-издания "Гордон" было обстреляно", - сказал Гордон в видеообращении, опубликованном на его странице в Instagram.

© Фото : @gordondmytro/InstagramУкраинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что в Киеве обстреляли окно редакции его интернет-издания "Гордон", он уверен в раскрытии преступления, так как везде установлены камеры, передает РИА Новости.Ранее Гордон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский для него "умер, его нет". Также Гордон сказал, что у Зеленского нет шансов переизбраться на второй срок. Позже журналист заявил, что Зеленский на него обиделся и дал команду "спустить собак", а на кампанию по дискредитации журналиста тратят 150 тысяч долларов в неделю.Он сообщил, что на место вызвали полицию.Кроме того, журналист выразил уверенность, что это преступление будет раскрыто, поскольку везде установлены камеры."Кроме того, как мне сообщили мои источники в Службе безопасности Украины, здесь напротив находится общежитие СБУ, в котором установлен специальный пост в рамках НСРД (негласных следственных (разыскные) действий – ред.) по отношению ко мне, откуда полностью записывается все, что происходит здесь, перед входом (в офис издания – ред.). Поэтому я совершенно уверен, что СБУ в содружестве с министерством внутренних дел даст ответ на вопрос, кто стрелял по окнам интернет-издания "Гордон", кому стоит поперек горла свобода слова и борьба за свободу слова в Украине", - сказал журналист.