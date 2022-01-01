Блинкен пригрозил "калечащими" последствиями для России из-за Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что последствия для России за эскалацию ситуации будут "калечащими", передает РИА Новости.
"Блинкен вновь подчеркнул, что если Россия выберет путь дальнейшей агрессии против Украины, США вместе с союзниками и партнерами вынудят российскую экономику заплатить калечащую цену, пересмотрят присутствие НАТО в союзных странах и увеличат оборонную помощь Украине за пределами той, что ранее предоставлялась", - говорится в распространенном заявлении пресс-службы госдепа.
Блинкен и Зеленский обсудили экономическую помощь Украине и ситуацию с безопасностью в регионе.
"Блинкен выразил признательность за продолжающиеся на Украине призывы к дипломатическому разрешению", - говорится в сообщении. Также госсекретарь США сообщил, что проинформировал Зеленского об итогах консультаций РФ с США, НАТО и ОБСЕ.
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