Блинкен пригрозил "калечащими" последствиями для России из-за Украины

"Блинкен вновь подчеркнул, что если Россия выберет путь дальнейшей агрессии против Украины, США вместе с союзниками и партнерами вынудят российскую экономику заплатить калечащую цену, пересмотрят присутствие НАТО в союзных странах и увеличат оборонную помощь Украине за пределами той, что ранее предоставлялась", - говорится в распространенном заявлении пресс-службы госдепа.

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФГоссекретарь США Энтони Блинкен пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что последствия для России за эскалацию ситуации будут "калечащими", передает РИА Новости.Блинкен и Зеленский обсудили экономическую помощь Украине и ситуацию с безопасностью в регионе."Блинкен выразил признательность за продолжающиеся на Украине призывы к дипломатическому разрешению", - говорится в сообщении. Также госсекретарь США сообщил, что проинформировал Зеленского об итогах консультаций РФ с США, НАТО и ОБСЕ.