Изменения на КПВВ «Станица Луганская»: как выглядит модуль вакцинации. ФОТО
На территории сервисной зоны контрольного пункта въезда-выезда «Станица Луганская» установлена модульная конструкция для размещения медицинских работников и обустройства пункта прививок от COVID-19. Об этом сообщил Трибун со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции.
«Целью нового пункта является облегчение доступа к вакцинации от COVID-19 для граждан Украины, проживающих в ОРДЛО. Теперь пересекающие линию соприкосновения смогут воспользоваться услугами по вакцинации в модульном пункте. График работы:
в будние дни — с 8:00 до 15:00,
по выходным — с 8:00 до 13:00.
В настоящее время доступны три вакцины — AstraZeneca, Comirnaty от Pfizer-BioNTech и CoronaVac от Sinovac Biotech. В ближайшее время возможно поступление вакцины Moderna (mRNA-1273, Spikevax)», — пишет издание.
Также отмечается, что в период с 10 по 16 января в обоих направлениях через КПВВ линию соприкосновения пересек 11 331 гражданин. 48 из них воспользовались услугами по вакцинации.
Процедура пересечения КПВВ теперь упрощена: требование об обязательной установке мобильного приложения «Вдома» и самоизоляцию, связанную с Covid-19, отменили. Проведение тестирования при пересечении КПВВ также не является обязательным. Новости Региона - Сегодня, 20:45 113
«Целью нового пункта является облегчение доступа к вакцинации от COVID-19 для граждан Украины, проживающих в ОРДЛО. Теперь пересекающие линию соприкосновения смогут воспользоваться услугами по вакцинации в модульном пункте. График работы:
в будние дни — с 8:00 до 15:00,
по выходным — с 8:00 до 13:00.
В настоящее время доступны три вакцины — AstraZeneca, Comirnaty от Pfizer-BioNTech и CoronaVac от Sinovac Biotech. В ближайшее время возможно поступление вакцины Moderna (mRNA-1273, Spikevax)», — пишет издание.
Также отмечается, что в период с 10 по 16 января в обоих направлениях через КПВВ линию соприкосновения пересек 11 331 гражданин. 48 из них воспользовались услугами по вакцинации.
Процедура пересечения КПВВ теперь упрощена: требование об обязательной установке мобильного приложения «Вдома» и самоизоляцию, связанную с Covid-19, отменили. Проведение тестирования при пересечении КПВВ также не является обязательным. Новости Региона - Сегодня, 20:45 113
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