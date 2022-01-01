Сегодня в Луганске без осадков, небольшой мороз. Завтра — мокрый снег и сильный ветер



«20 января на территории Луганщины ожидается переменная облачность, без существенных осадков, утром местами слабый туман, слабые гололедные отложения; на дорогах гололедица, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 2-7 градусов мороза», — прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит минус 3-5 градусов.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 4-6 градусов мороза днем.

По предварительному прогнозу, 21 января при прохождении атмосферного фронта ожидаются осадки в виде мокрого снега, местами усилится ветер до 15-20 м/с.

Погода в Луганске - Сегодня, 04:30 10 Температура воздуха в Луганске днем 20 января будет колебаться в районе 4-х градусов мороза днем. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).«20 января на территории Луганщины ожидается переменная облачность, без существенных осадков, утром местами слабый туман, слабые гололедные отложения; на дорогах гололедица, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 2-7 градусов мороза», — прогнозируют синоптики.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит минус 3-5 градусов.Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 4-6 градусов мороза днем.По предварительному прогнозу, 21 января при прохождении атмосферного фронта ожидаются осадки в виде мокрого снега, местами усилится ветер до 15-20 м/с.Погода в Луганске - Сегодня, 04:30 10

Метки: {keywords}