В Луганске — скандал. «Лугансквода» обвиняет «Почту ЛНР»: деньги луганчан за воду не доходят
«Лугансквода» в связи с техническими сбоями в работе почтовых отделений просит жителей оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения другими способами. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
«В настоящее время по техническим причинам происходят сбои в работе отделений «Почты ЛНР» по приему платежей населения за услуги водоснабжения и водоотведения», — говорится в сообщении.
В сложившейся ситуации «Лугансквода» рекомендует абонентам производить оплату услуг водоснабжения и водоотведения следующими способами:
через отделения Государственного банка ЛНР;
электронными платежами на сайте Госбанка ЛНР или в «личном кабинете» на официальном сайте ГУП ЛНР «Лугансквода»;
в отделах сбыта и абонотделах подразделений ГУП ЛНР «Лугансквода» (по месту жительства);
непосредственно контролерам через выездной кассовый аппарат при проведении рейдов по сбору оплаты с населения.
Графики проведения рейдов по населенным пунктам размещены на официальном сайте «Луганскводы» в разделе «Новости» (График выездных рейдов для работы с населением), добавила пресс-служба.
Экономика - Сегодня, 08:00 125
«В настоящее время по техническим причинам происходят сбои в работе отделений «Почты ЛНР» по приему платежей населения за услуги водоснабжения и водоотведения», — говорится в сообщении.
В сложившейся ситуации «Лугансквода» рекомендует абонентам производить оплату услуг водоснабжения и водоотведения следующими способами:
через отделения Государственного банка ЛНР;
электронными платежами на сайте Госбанка ЛНР или в «личном кабинете» на официальном сайте ГУП ЛНР «Лугансквода»;
в отделах сбыта и абонотделах подразделений ГУП ЛНР «Лугансквода» (по месту жительства);
непосредственно контролерам через выездной кассовый аппарат при проведении рейдов по сбору оплаты с населения.
Графики проведения рейдов по населенным пунктам размещены на официальном сайте «Луганскводы» в разделе «Новости» (График выездных рейдов для работы с населением), добавила пресс-служба.
Экономика - Сегодня, 08:00 125
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