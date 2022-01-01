

«В настоящее время по техническим причинам происходят сбои в работе отделений «Почты ЛНР» по приему платежей населения за услуги водоснабжения и водоотведения», — говорится в сообщении.



«Лугансквода» в связи с техническими сбоями в работе почтовых отделений просит жителей оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения другими способами. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.В сложившейся ситуации «Лугансквода» рекомендует абонентам производить оплату услуг водоснабжения и водоотведения следующими способами:через отделения Государственного банка ЛНР;электронными платежами на сайте Госбанка ЛНР или в «личном кабинете» на официальном сайте ГУП ЛНР «Лугансквода»;в отделах сбыта и абонотделах подразделений ГУП ЛНР «Лугансквода» (по месту жительства);непосредственно контролерам через выездной кассовый аппарат при проведении рейдов по сбору оплаты с населения.Графики проведения рейдов по населенным пунктам размещены на официальном сайте «Луганскводы» в разделе «Новости» (График выездных рейдов для работы с населением), добавила пресс-служба.Экономика - Сегодня, 08:00 125