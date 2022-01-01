Лукашенко: Белоруссия переходит к этапу В«железного братстваВ» с Китаем

«За небольшой по историческим меркам период времени мы прошли путь от двустороннего взаимодействия до доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Планомерно выходим на новый этап „железного братства“ и „всепогодного партнерства“. В этих словах заложены наши успехи и достижения в политике, экономике, гуманитарной и военно-технической областях, сфере безопасности», — говорится в поздравлении.

«Сегодня мы с благодарностью вспоминаем всех тех, кто на разных этапах вносил вклад в развитие отношений между Белоруссией и Китаем, наполнял их практическим содержанием на благо народов двух стран. Убежден, что заложенный нами фундамент станет крепкой основой для будущих поколений белорусов и китайцев, которые, как и мы, будут искренне дружить и поддерживать друг друга во все времена», — отметил белорусский лидер и пожелал Си Цзиньпину крепкого здоровья и осуществления поставленных целей, а братскому народу Китая — мира и благополучия.

«По случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Белоруссией от имени китайского правительства и китайского народа, а также от себя лично шлю вам и в вашем лице дружественному белорусскому народу искренние поздравления и наилучшие пожелания», — отмечается в нем.

«Под нашим совместным руководством Китай и Белоруссия последовательно установили отношения всестороннего стратегического партнерства и отношения доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Политическое взаимодоверие двух стран несокрушимо, а двустороннее сотрудничество в различных областях принесло плодотворные результаты», — отметил он.

«Пользуясь случаем 30-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами, я хотел бы заверить вас, что я готов совместно с вами прилагать все усилия к тому, чтобы продвинуть отношения всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Белоруссией и совместную реализацию инициативы „Один пояс, один путь“ для достижения еще больших результатов сотрудничества на благо двух стран и их народов», — подчеркнул он и пожелал Александру Лукашенко успехов в работе и крепкого здоровья, дружественной Белоруссии — процветания, а ее народу — счастья и благополучия.

Белоруссия и Китай выходят на новый этап «железного братства» и «всепогодного партнерства». ОБ этом говорится в поздравлении Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично в адрес председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.Президент Белоруссии отметил, что Минск и Пекин «последовательно расширяют межгосударственный диалог, координируют цели и задачи по вопросам мировой и региональной повесток дня, в том числе в рамках ООН, ШОС, ЕАЭС, реализации инициативы „Один пояс, один путь“, в построении сообщества единой судьбы человечества и по многим другим направлениям».В свою очередь, китайский лидер направил в адрес Лукашенко поздравление от китайского лидера.Си Цзиньпин констатировал, что в течение 30 лет с момента установления дипломатических отношений китайско-белорусские отношения упорно движутся вперед, а традиционная дружба между двумя странами с каждым днем становится все крепче.Председатель КНР подчеркнул, что обе стороны твердо поддерживают друг друга по вопросам, касающимся коренных интересов двух стран, тесно и эффективно взаимодействуют в международных и региональных делах, а после вспышки эпидемии Covid-19 обе страны оказывают друг другу помощь и поддержку, «рука об руку преодолевают трудности, демонстрируя братство с единой судьбой». Си Цзиньпин отметил, что в течение последних лет лидеры двух стран поддерживают общение различными способами и достигли важных договоренностей по развитию китайско-белорусских отношений в новой обстановке.Напомним, отношения между Минском и Пекином на протяжении последних лет находятся на достаточно высоком уровне. Белоруссия называет Китай стратегическим партнером. В свою очередь руководство КНР рассчитывает на благоприятные условия в Белоруссии для реализации совей инициативы «Один пояс, один путь».источник