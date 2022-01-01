В ФРГ начали расследование против встретившейся с Лавровым главы МИД

Прокуратура Берлина начала расследование в отношении руководства немецкой партии «Зеленые», в том числе ее сопредседателей — министра иностранных дел Анналены Бербок и вице-канцлера ФРГ, министра экономики Роберта Хабека, сообщает Spiegel. Эту информацию агентству AFP подтвердил представитель прокуратуры Мартин Штельтнер.Как передает Spiegel, их заподозрили в злоупотреблениях при выплате надбавок, связанных с коронавирусом.По данным прокуратуры, в 2020 году представители президиума «Зеленых» незаконно назначили себе и получили выплаты в размере €1,5 тыс. каждый.Всего в деле фигурируют шесть человек: помимо Бербок и Хабека, это другие члены партии Рикарда Ланг, Джамиля Шефер, Михаэль Келлнер и Марк Урбач.Все обвиняемые, за исключением последнего — депутаты бундестага, они обладают политической неприкосновенностью.Поэтому перед тем, как начать расследование, прокуратура уведомила об этом председателя бундестага Бербель Бас. По данным Spiegel, это произошло в декабре.Со слов Штельтнера, расследование было инициировано после нескольких жалоб от «частных лиц», которые ссылались на сообщения в СМИ за прошлый год.В мае 2021 года, когда Бербок была кандидатом на пост канцлера Германии, она признала, что изначально не задекларировала так называемые партийные рождественские бонусы с 2018 по 2020 год (более €25 тыс.) Она не сообщила о выплате спикеру бундестага, что должна была сделать, но позже исправила это.17 января Бербок совершила визит на Украину, а на следующий день встретилась в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По итогам переговоров она заявила, что у Москвы и Берлина есть «пухлая папка» разногласий, в то же время Германия заинтересована в стабильных отношениях с Россией. Лавров назвал переговоры с Бербок полезными.Источник