Президент США: Принятие Украины в состав НАТО в ближайшее время маловероятно

Президент США Джозеф Байден провёл брифинг, в ходе которого коснулся и так называемого украинского вопроса. В первую очередь зашла о возможном принятии Украины в состав Североатлантического альянса.По заявлению Джо Байдена, в ближайшее время Украина вряд ли войдёт в состав НАТО.Байден:Принятие Украины в состав НАТО в ближайшее время маловероятно.По словам американского президента, связано это с тем, что для присоединения к Североатлантическому блоку Украина «не сделала всех тех вещей, которые нужно сделать». Джозеф Байден добавил, что у Украины «впереди ещё много работы в плане построения демократии».Байден:Также им предстоит сделать много других вещей.Президент США не уточнил, какие именно «вещи» он имеет в виду.При этом нынешний хозяин Белого дома вполне однозначно дал понять, что Украину в составе НАТО хотят видеть далеко не все члены альянса. Выступая на брифинге, Байден напомнил о существовании пункта устава НАТО, который гласит, что принятие той или иной страны в состав альянса может быть осуществлено только при единогласной поддержке со стороны всех членов организации.О том, какие именно сегодня страны альянса однозначно против принятия в НАТО Украины, Байден говорить не стал. При этом в США эксперты отметили, что в сложившейся ситуации против украинского вхождения в альянс может быть в первую очередь Вашингтон.На том же брифинге Байден в очередной раз сделал заявления о «жёстких мерах, которые ожидают Россию в случае вторжения на Украину». По заявлению американского президента, эти меры приведут к «значительным потерям для экономики России».Комментируя это заявление Байдена, эксперт на канале FoxNews указал на то, что любые жёсткие меры против России могут в конечном итоге нанести не меньший ущерб самим Соединённым Штатам и их союзником. Потому угрозы со стороны 46-го президента США назвали блефом.