В Чехии призвали правительство пересмотреть отношения с Россией

РИА «Новости».

По его словам, члены комитета понимают, что «это задача на долгую перспективу».

Ранее глава МИД Чехии призвал к нормализации отношений с Россией.

Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году.

При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. До этого член комитета Бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.