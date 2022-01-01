Эксперт объяснил слова Байдена про В«незначительное вторжениеВ» России на Украину

«Вероятно, Байден имел в виду, что в случае российско-украинского военного конфликта Соединенным Штатам придется определить «порог», после которого их реакция должна быть максимальной», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя слова президента США Джо Байдена о возможном «незначительном вторжении» России на Украину.«Думаю, что американский президент в некотором смысле отразил реальность. Если, как полагает Байден, произойдет та или иная форма российского «вторжения» на Украину, то главный вопрос с точки зрения практики – как реагировать на это, то есть что является тем «порогом», после которого реакция США должна быть максимальной. Я думаю, что он имел в виду именно это», – полагает директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.«Это вопрос для всех – и для них, и для нас. В остроконфликтной ситуации, безусловно, что-то произойдет, и от этого будет зависеть масштаб ответа. Байдену не следовало говорить об этом публично, поскольку его формулировки позволили уцепиться за слова всем тем, кто подозревает американскую сторону в недостаточной решительности», – считает эксперт.«Про карт-бланш на «легкое вторжение России» сказали прежде всего его оппоненты и журналисты, которым надо из всего сделать сенсацию, – уверен Лукьянов. – Но когда человек такого уровня, как Байден, публично говорит такие вещи – это можно понять и так, что американцы будут принимать решение исходя из конкретной ситуации. Суть всегда в интонациях и формулировках. Из этого противоположная сторона, в данном случае наша, будет делать выводы о реальном настрое США. А правильными они окажутся или нет – уже другой вопрос».В среду президент США Джо Байден на пресс-конференции с журналистами заявил, что в случае потенциального «вторжения» России на Украину «реакция США будет зависеть от серьезности действий Москвы». Эта формулировка вызвала волну негодования в США. Американская Politico предположила, что таким образом Байден допустил «незначительное вторжение» России на Украину.Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки попыталась пояснить слова Байдена. По ее словам, любое пересечение российскими войсками украинской границы Соединенные Штаты будут считать «новым вторжением» РФ на Украину, на это будет дан «быстрый, жесткий и единый ответ» со стороны США и их союзников.Ранее Байден заявил, что в случае «вторжения» на Украину Россия столкнется с «жесткими экономическими последствиями», российские банки не смогут проводить операции с долларами. Он также допустил «непреднамеренную войну» России и НАТО из-за Украины.Накануне Россия призвала Соединенные Штаты прекратить истерики, не нагнетать напряженность вокруг Донбасса, не подталкивать «горячие головы» в Киеве к новым провокациям. Кроме того, Москва призвала западных партнеров Украины не закрывать глаза на многочисленные преступления киевского режима, ведущего войну против собственного народа, вернуть Киев к диалогу с представителями Донецка и Луганска и безусловному соблюдению Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.Рафаэль Фахрутдино