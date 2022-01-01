Стало известно сколько всего луганчан привились от COVID-19



«Сейчас очень активно идет иммунизация, цифры каждый день растут. Уже более 220 тысяч человек иммунизировано в лечебных учреждениях ЛНР», — сказала она.



В Луганске заявили, что более 220 тыс. жителей региона привились от коронавирусной инфекции. Об этом в эфире телеканала «Луганск 24» сообщила заместитель главного врача Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции (СЭС) Елена Андреенкова.Красота и здоровье - Сегодня, 14:14 12