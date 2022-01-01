Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Стало известно сколько всего луганчан привились от COVID-19

robot Сегодня, 15:150Новости
Стало известно сколько всего луганчан привились от COVID-19
В Луганске заявили, что более 220 тыс. жителей региона привились от коронавирусной инфекции. Об этом в эфире телеканала «Луганск 24» сообщила заместитель главного врача Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции (СЭС) Елена Андреенкова.

«Сейчас очень активно идет иммунизация, цифры каждый день растут. Уже более 220 тысяч человек иммунизировано в лечебных учреждениях ЛНР», — сказала она.
Красота и здоровье - Сегодня, 14:14 12

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: