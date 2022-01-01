«Почта ЛНР» заявила о глобальном сбое в работе кассовых аппаратов. Часть услуг не предоставляются



«В связи со сбоем внутреннего программного обеспечения в контрольно-кассовых аппаратах в ряде объектов почтовой связи временно приостановлено предоставление некоторых видов услуг для жителей. После устранения сбоя отделения почтовой связи будут предоставлять весь спектр услуг в штатном режиме, о чем будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.



Государственное унитарное предприятие «Почта ЛНР» предупредило о приостановке предоставления некоторых услуг из-за сбоя в работе кассовых аппаратов. Об этом сообщили на предприятии.В «Почте ЛНР» принесли извинения за временные неудобства.Удобный город - Сегодня, 14:09 47