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«Почта ЛНР» заявила о глобальном сбое в работе кассовых аппаратов. Часть услуг не предоставляются

verter Сегодня, 15:150Новости
«Почта ЛНР» заявила о глобальном сбое в работе кассовых аппаратов. Часть услуг не предоставляются
Государственное унитарное предприятие «Почта ЛНР» предупредило о приостановке предоставления некоторых услуг из-за сбоя в работе кассовых аппаратов. Об этом сообщили на предприятии.

«В связи со сбоем внутреннего программного обеспечения в контрольно-кассовых аппаратах в ряде объектов почтовой связи временно приостановлено предоставление некоторых видов услуг для жителей. После устранения сбоя отделения почтовой связи будут предоставлять весь спектр услуг в штатном режиме, о чем будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

В «Почте ЛНР» принесли извинения за временные неудобства.
Удобный город - Сегодня, 14:09 47

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