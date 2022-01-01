Пенсии пересчитают в сторону уменьшения. Годы обучения в ВУЗе не засчитают в страховой стаж



В ПФУ отметили, что если будущему пенсионеру не хватает страхового стажа для получения пенсии, то частично эту проблему можно решить за счет лет, когда он учился в вузах и специальных учебных заведениях (училище, курсы повышения квалификации, курсы подготовки кадров, аспирантура, докторантура, ординатура). Но не все так просто.

При оформлении пенсии в страховой стаж будут относиться годы обучения на дневном отделении в вузе за период до 1 января 2004 года.

Для подтверждения факта обучения в эти годы в Пенсионный фонд следует предъявить диплом или свидетельства, удостоверения и другие документы, выданные на основании архивных данных.

Годы обучения после 1 января 2004 года в страховой стаж для пенсии учитываются только в одном случае: если в этот период человек сам за себя платил единый социальный взнос (ЕСВ). Если ЕСВ не выплачивался, страховой стаж придется докупать.

С 1 января 2022 года в Украине для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь минимум 29 лет страхового стажа. Если стаж свыше 19 лет, но меньше 28, то можно либо продолжать работать, либо не работать и оформить пенсию в 63 года. При стаже от 15 до 19 лет пенсию можно оформить в возрасте 65 лет.

Если гражданин захочет докупить стаж, то каждый недостающий год страхового стажа обойдется в 34320 гривен.

Источник: Today.ua Школа выживания - Сегодня, 13:46 219 Требования к наличию обязательного страхового стажа при выходе на пенсию в Украине ужесточились. Граждане могут докупить недостающие годы и выйти на пенсию вовремя, однако не у всех есть такая возможность. В Пенсионном фонде рассказали, как насчитывается страховой стаж, и почему не всем украинцам засчитывают годы обучения в ВУЗе.В ПФУ отметили, что если будущему пенсионеру не хватает страхового стажа для получения пенсии, то частично эту проблему можно решить за счет лет, когда он учился в вузах и специальных учебных заведениях (училище, курсы повышения квалификации, курсы подготовки кадров, аспирантура, докторантура, ординатура). Но не все так просто.При оформлении пенсии в страховой стаж будут относиться годы обучения на дневном отделении в вузе за период до 1 января 2004 года.Для подтверждения факта обучения в эти годы в Пенсионный фонд следует предъявить диплом или свидетельства, удостоверения и другие документы, выданные на основании архивных данных.Годы обучения после 1 января 2004 года в страховой стаж для пенсии учитываются только в одном случае: если в этот период человек сам за себя платил единый социальный взнос (ЕСВ). Если ЕСВ не выплачивался, страховой стаж придется докупать.С 1 января 2022 года в Украине для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь минимум 29 лет страхового стажа. Если стаж свыше 19 лет, но меньше 28, то можно либо продолжать работать, либо не работать и оформить пенсию в 63 года. При стаже от 15 до 19 лет пенсию можно оформить в возрасте 65 лет.Если гражданин захочет докупить стаж, то каждый недостающий год страхового стажа обойдется в 34320 гривен.Источник: Today.ua Школа выживания - Сегодня, 13:46 219

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