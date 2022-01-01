Врач СЭС рассказала как защититься от нового штамма коронавируса «омикрон»



«Штамм «омикрон» — это коронавирус с воздушно-капельным механизмом передачи, которые характерны и для коронавируса с предыдущими характеристиками. А это значит, мерами профилактики являются:

активное выявление источников и лечение,

предотвращение механизма передачи — ношение масок,

применение режима дезинфекции,

обеззараживание воздуха,

минимальное пребывание в закрытых помещениях с большим количеством людей без средств индивидуальной защиты.

И третье звено — создание иммунитета человека, то есть, вакцинация», — рассказала врач.





«Если человек не хочет подвергнуться опасности заболевания, он должен защитить свои органы дыхания. Мы руководствуемся здравым смыслом — маска на лице человека защищает его от встречи с возбудителем», — сказала она.





«Даже если мы не замечаем, к примеру, среди посетителей магазина людей с явными проявлениями вирусных инфекций, среди них могут быть те, кто в настоящее время пребывает в стадии стертой формы заболевания. То есть, они не чихают, не кашляют, но являются источником вируса, который выделяется во внешнюю среду при разговоре, необязательно при чихании или кашле. Даже когда мы элементарно выдыхаем воздух, в нем находятся микрочастички влажной слюны, содержащие вирус», — пояснила врач.



«Даже если мы не замечаем, к примеру, среди посетителей магазина людей с явными проявлениями вирусных инфекций, среди них могут быть те, кто в настоящее время пребывает в стадии стертой формы заболевания. То есть, они не чихают, не кашляют, но являются источником вируса, который выделяется во внешнюю среду при разговоре, необязательно при чихании или кашле. Даже когда мы элементарно выдыхаем воздух, в нем находятся микрочастички влажной слюны, содержащие вирус», — пояснила врач.



«Она в десятки, а то и в сотни раз превышает заражающую способность предыдущего поколения вируса. Один больной человек, даже если он визуально здоров, является источником, который может заразить вокруг себя до 70 здоровых людей, если непосредственно общается с ними», — отметила Андреенкова.

