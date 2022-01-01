Украинский драмтеатр в Луганске за праздники посетило более девяти тысяч зрителей
Более девяти тыс. зрителей побывали на показах новогодних представлений в Луганском академическом украинском музыкально-драматическом театре на Оборонной. Об этом сообщила пресс-служба Театра на Оборонной.
«В театре на Оборонной завершилась новогодняя кампания. Традиционно во время зимних каникул театр представил зрителям новогодний мюзикл и новогоднюю музыкальную сказку. В этом году новогодние представления посетили более девяти тысяч зрителей. В декабре было представлено 33 спектакля, а в январе — 31», — говорится в сообщении.
В украинском драмтеатре напомнили, что премьера сказки «Планета поющих елок» состоялась 18 декабря.
«Самые юные театралы вместе с родителями, отважным Бармалеем, дежурной скорой новогодней помощи Снегурильдой Сугробовной, а также маленьким зайчиком Люсиком спасали главный символ Нового года — Елушку. Музыкальная сказка была наполнена яркими хореографическими и вокальными номерами, которые однозначно подняли новогоднее настроение тем, у кого его не было», — рассказали в театре.
Занятый в постановке артист театра Виталий Поволоцкий отметил, что удивить юных зрителей гораздо труднее, чем взрослую публику.
«Дети все-таки гораздо привередливее. Их сложно обмануть, потому что дети видят больше те моменты, которые взрослые иногда не замечают», — сказал он.
Премьера новогоднего мюзикла «Тихо! Идет запись!» была представлена зрителям 24 декабря.
«Для нас, артистов, новогодняя кампания — это такой процесс, когда, с одной стороны, страшно, потому что на протяжении этого периода ты постоянно в движении, постоянно в работе. Но, с другой стороны, мы безумно любим эти дни, потому что появляется новогоднее настроение», — отметила актриса театра Вероника Балджи. Культура - Сегодня, 14:34 84
«В театре на Оборонной завершилась новогодняя кампания. Традиционно во время зимних каникул театр представил зрителям новогодний мюзикл и новогоднюю музыкальную сказку. В этом году новогодние представления посетили более девяти тысяч зрителей. В декабре было представлено 33 спектакля, а в январе — 31», — говорится в сообщении.
В украинском драмтеатре напомнили, что премьера сказки «Планета поющих елок» состоялась 18 декабря.
«Самые юные театралы вместе с родителями, отважным Бармалеем, дежурной скорой новогодней помощи Снегурильдой Сугробовной, а также маленьким зайчиком Люсиком спасали главный символ Нового года — Елушку. Музыкальная сказка была наполнена яркими хореографическими и вокальными номерами, которые однозначно подняли новогоднее настроение тем, у кого его не было», — рассказали в театре.
Занятый в постановке артист театра Виталий Поволоцкий отметил, что удивить юных зрителей гораздо труднее, чем взрослую публику.
«Дети все-таки гораздо привередливее. Их сложно обмануть, потому что дети видят больше те моменты, которые взрослые иногда не замечают», — сказал он.
Премьера новогоднего мюзикла «Тихо! Идет запись!» была представлена зрителям 24 декабря.
«Для нас, артистов, новогодняя кампания — это такой процесс, когда, с одной стороны, страшно, потому что на протяжении этого периода ты постоянно в движении, постоянно в работе. Но, с другой стороны, мы безумно любим эти дни, потому что появляется новогоднее настроение», — отметила актриса театра Вероника Балджи. Культура - Сегодня, 14:34 84
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