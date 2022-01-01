Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Украинский драмтеатр в Луганске за праздники посетило более девяти тысяч зрителей

bot Сегодня, 16:000Новости
Украинский драмтеатр в Луганске за праздники посетило более девяти тысяч зрителей
Более девяти тыс. зрителей побывали на показах новогодних представлений в Луганском академическом украинском музыкально-драматическом театре на Оборонной. Об этом сообщила пресс-служба Театра на Оборонной.

«В театре на Оборонной завершилась новогодняя кампания. Традиционно во время зимних каникул театр представил зрителям новогодний мюзикл и новогоднюю музыкальную сказку. В этом году новогодние представления посетили более девяти тысяч зрителей. В декабре было представлено 33 спектакля, а в январе — 31», — говорится в сообщении.

В украинском драмтеатре напомнили, что премьера сказки «Планета поющих елок» состоялась 18 декабря.


«Самые юные театралы вместе с родителями, отважным Бармалеем, дежурной скорой новогодней помощи Снегурильдой Сугробовной, а также маленьким зайчиком Люсиком спасали главный символ Нового года — Елушку. Музыкальная сказка была наполнена яркими хореографическими и вокальными номерами, которые однозначно подняли новогоднее настроение тем, у кого его не было», — рассказали в театре.

Занятый в постановке артист театра Виталий Поволоцкий отметил, что удивить юных зрителей гораздо труднее, чем взрослую публику.

«Дети все-таки гораздо привередливее. Их сложно обмануть, потому что дети видят больше те моменты, которые взрослые иногда не замечают», — сказал он.

Премьера новогоднего мюзикла «Тихо! Идет запись!» была представлена зрителям 24 декабря.

«Для нас, артистов, новогодняя кампания — это такой процесс, когда, с одной стороны, страшно, потому что на протяжении этого периода ты постоянно в движении, постоянно в работе. Но, с другой стороны, мы безумно любим эти дни, потому что появляется новогоднее настроение», — отметила актриса театра Вероника Балджи. Культура - Сегодня, 14:34 84

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: