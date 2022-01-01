Украинский драмтеатр в Луганске за праздники посетило более девяти тысяч зрителей



«В театре на Оборонной завершилась новогодняя кампания. Традиционно во время зимних каникул театр представил зрителям новогодний мюзикл и новогоднюю музыкальную сказку. В этом году новогодние представления посетили более девяти тысяч зрителей. В декабре было представлено 33 спектакля, а в январе — 31», — говорится в сообщении.





«Самые юные театралы вместе с родителями, отважным Бармалеем, дежурной скорой новогодней помощи Снегурильдой Сугробовной, а также маленьким зайчиком Люсиком спасали главный символ Нового года — Елушку. Музыкальная сказка была наполнена яркими хореографическими и вокальными номерами, которые однозначно подняли новогоднее настроение тем, у кого его не было», — рассказали в театре.





«Дети все-таки гораздо привередливее. Их сложно обмануть, потому что дети видят больше те моменты, которые взрослые иногда не замечают», — сказал он.

