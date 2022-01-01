Украина недееспособна: кто нагнетает, кто провокатор и кому нужна война (мнение)

«Когда идёт большая геополитическая игра между ядерными державами, когда речь идёт об иголке смерти Кащея, спрятанной во многих организмах, никто не будет спрашивать — комфортно ли чувствует себя заяц в сундуке с уткой в заднице».

«Государства — нет. Есть феодальная система — вассал моего вассала не мой вассал… Когда крупный начальник, например, президент отдаёт прямое распоряжение, то оно будет выполнено только при сумме условий: что этот чиновник любит президента, что он поговорит со всеми аффилированными лицами и поймёт, что это никому не навредит, что он на этом заработает, что это одобрят его любовница, собака, лошадь и бизнес-партнёры за границей… И, если у него есть время, и ему совсем уже нечего делать, он может выполнить задание. И главное, что за такое поведение никого не наказывают.»

Отвечая на вопрос, какова внутриполитическая ситуация на Украине, скажу: вся политика — как внешняя, так и внутренняя — диктуется извне, поскольку принимать самостоятельные решения страна не способна. Принятая модель построения унитарного государства в многонациональной стране — НЕДЕЕСПОСОБНА.Она приводит к перманентным конфликтам. Вся эта мышиная возня вокруг бюджетного корыта, борьба между политическими партиями и олигархическими кланами ни на что не влияет и по большому счёту никому не интересна. Всё внимание сосредоточено на внешнем контуре, где интересы Украины учитываются минимально или вообще не учитываются по причине отсутствия субъектности. С имеющимся багажом государственности Украина может существовать только под внешним управлением, внутреннего управления в государстве явно недостаточно.Сегодняшняя политическая ситуация на Украине очень похожа на 2008 год, когда американцы, накачав Грузию оружием, подтолкнули Саакашвили к военной агрессии против Абхазии и Южной Осетии. Вторжение происходило под громкие крики о территориальной целостности Грузии, о защите демократических ценностей и прочей лапше, которую американцы обычно вешают на уши обывателю, решая свои геополитические задачи. Примерно то же самое сегодня происходит на Украине.Скоро будет год как по желанию Вашингтона Россия «нападает» на Незалежную. Всё началось в феврале прошлого года, когда были опубликованы фотографии полигона в Погоново, на которых западные СМИ рассмотрели скопление танков. Поднялся вой — смотрите сколько танков возле украинской границы, они точно готовятся к нападению. Полигон расположен около Воронежа. Потом украинская граница приблизилась к Ельне, затем стремительно стала передвигаться к Уралу, где тоже были обнаружены танки, готовящиеся к вторжению. А совсем недавно журнал «Шпигель» опубликовал новые фото Погонова, сопроводив из комментариями — посмотрите, на полигоне нет ни одного русского танка, значит, Россия определённо нападёт. Ага, танки отправили в Бурятию, откуда они точно вторгнутся на Украину.Но ни одно издание не сказало о том, сколько украинских войск там сосредоточилось. И главное — на каком расстоянии от границы находятся противники. Оказалось, что украинские войска — в 4 раза ближе к границе, нежели российские. Именно украинцы в начале прошлого года начали движение в сторону линии соприкосновения, что прямо запрещено Минскими соглашениями, и постоянно наращивали количество танков и других видов вооружения. На сегодняшний день 125- тысячная украинская армия стоит в непосредственной близости от российской границы. Об этом в западной прессе также предпочитают не говорить, зато не брезгуют откровенно фейковой информацией. Например, несколько интернет-изданий разместили фотографии украинских военных учений под заголовком «Россия готовится к нападению».В течении года под разными предлогами переносились сроки нападения. Чего только не несли! То русские летом не воюют, а только зимой, то осенью не пойдут — танки застрянут в украинском бездорожье, а пойдут когда земля подмёрзнет. Потом сказали, что зимой тоже не вторгнутся, ибо праздники… Перед Новым годом на Украине вообще отменили нападения, но после Рождества последовал окрик из Вашингтона и войну опять назначили. Точную дату вторжения озвучила известная на весь мир врунишка Псаки— 14 января она заявила, что нападение начнётся в середине января и пройдёт до середины февраля. То есть начнётся завтра… Далее Дженифер добавила, что за две недели до вторжения Россия осуществит некую провокацию. Считаем… Получается, эта провокация должна была начаться в конце декабря. И дэ вона? Как говорится, комментарии излишни, возможен только смех.На сегодняшний день американцы придумали аж 18 сценариев своей реакции на случай вторжения России на Украину и призывают русских — ребята, на выбор, но только вторгнитесь, пожалуйста, а то нам неудобно перед украинцами — обещали, люди готовятся, мобилизацию объявили, а вы всё никак… Давайте-давайте, а то мы введём санкции за «невторжение». Один из предложенных сценариев — провокация «под чужим флагом» с последующим нападением. Конечно же о нём рассказала все та же Псаки. Видимо больше никто не решился озвучить этот бред. А девушке всё равно — что написали «в офисе», то и прочитала. Могла бы от себя добавить 19-ый сценарий, а именно: вторжение с моря осуществит белорусский ВМФ с «весёлым Роджером» на мачте. Он высадит десант морской кавалерии на побережье близ Мариуполя. С востока стремительным походным маршем из Томска выдвинется объединённая якуто-бурятская группировка. С севера, из Мурманска — решительно ударят поморы! С юго-запада на Одессу двинутся гагаузы!Конечно же, США выгодно, чтобы Киев развязал в Донбассе полномасштабную войну, в которую несомненно будет вынуждена включиться Россия. И тогда: долгожданные санкции, Россия — в мировой изоляции, запрет «Северного потока — 2» и, как конечная цель всей этой комбинации, — окончательный экономический разрыв Европы с Россией и подключение «старушки» к сжиженному американскому газу, который из-за роста цен на природный уже стал конкурентно способным. Это с одной стороны. С другой — американцы не знают, как далеко пойдёт Россия. А что если не остановится как в 2008-м под Тбилиси? Тогда есть риск потерять ВСЮ Украину, что станет геополитической катастрофой почище Афганистана. Вот это «как далеко» и пытаются выяснить США. Для этого и была организована вся эта истерия в западных СМИ, да и начавшиеся переговоры с Россией тоже подчинены цели — прощупать, узнать, просчитать и по возможности обмануть. Не уверен, что со своим рамочным мышлением американцам удастся просчитать непредсказуемых русских, но они пытаются.Американцы намеренно сужают большой переговорный процесс до формата Украины. Им важно добиться от России гарантий невмешательства при любой ситуации в Донбассе, читай — в случае военных действий со стороны Киева. Ситуация, когда Россия всё же вмешается, также рассматривается и анализируется. Уже пошли заявления в западной прессе. В одной голландской газете местные военные эксперты, нарисовав карту вторжения и определив время сопротивления ВСУ — 40 минут, поспешили успокоить украинцев — мол, Россия если и нападёт, то не сильно и не глубоко, возможно даже Киев не возьмут, учитывая, что там Кличко, который пострашней любой бомбы будет.Если бы американцы точно знали, что Россия остановится в Донбассе, они бы немедленно дали Украине разрешение на военное решение кризиса, как в своё время разрешили Порошенко начать военную агрессию против Донбасса. (Или у кого-то есть сомнения в том, что Порошенко пошёл на нарушение Конституции и военные преступления без дозвола кураторов?!) Понятно, что «хорватский вариант» с треском провалится, будет очередной котёл, будут жертвы, но какое дело американцам до квасных интересов Украины и до потерь, которые она понесёт. Не квас, а газ важен для гегемона! Наивные и одновременно тщеславные украинцы никак не поймут, что они не туристы, а «завтрак туриста» для путешественников в ковбойских шляпах и кольтом на поясе. Возможно, что понимают, но от них ничего уже не зависит. Не Верховная рада, не главнокомандующий, а два военных советника, недавно прибывшие на Украину из США, будут анализировать ситуацию, а решение будет приниматься в Вашингтоне.США во многом блефуют, поднимая военные ставки. Они понимают, что в любом случае останутся в выигрыше: нападёт Путин — отлично, не нападёт — тоже неплохо, скажут, мол, мы предотвратили российскую агрессию. Тем временем 200 американских ковбоев (то ли нацгвардейцев, то ли спецназовцев, то ли ЧВКашников) официально прибыли на Украину. Вопрос — зачем? Не для организации ли той самой провокации «под чужим флагом», о которой говорила Псаки? История знает множество примеров, свидетельствующих, что именно американцы — главные мировые специалисты по провокациям с последующими военными действиями. Можно вспомнить: «нападение вьетнамцев на американское судно», «инцидент в Рачаке», «иракскую пробирку», «ливийские теракты», «нападение абхазов на грузинскую деревню», «сирийскую газовую атаку», «зверское избиение студентов на майдане», «отравления Скрипаля и Навального». Можно припомнить и украинские дела: «убийство свино-человека Бабченко», инцидент в Керченском проливе, постоянные провокации в Донбассе на линии разграничения, мнимый государственный переворот, «отравление Ющенко». В этом же ряду — совместная украино-американо-турецкая операция под названием «Захват вагнеровцев».Можно с большой долей уверенности говорить о том, что если и будет провокация, то она произойдёт с американо-украинской стороны. Если американцы кричат «Держи вора», будьте уверены — они что-то украли или готовятся украсть. Не за этим ли завезены в Авдеевку химикаты, о которых, ссылаясь на данные разведки, говорили российские военные? При этом украинская сторона может даже не подозревать о том, что готовят американцы. Украинцев могут использовать в тёмную, как это было с «вагнеровцами». По этому поводу остроумный Спиридон Килинкаров выдал метафоричный спич:Возможно, украинские политики, особенно молодые, не поймут смысл этой метафоры, поскольку русские народные сказки на Украине больше не издают и дети их не читают. Но неужели у них, требующих разместить на своей территории ракеты, не хватает мозгов оценить опасность для своей страны, понять, что это не защитит её, а напротив — сделает мишенью!Втянуть Россию в войну на Донбассе — на сегодняшний день остаётся главной геополитической задачей США. Для её выполнения они не остановятся ни перед чем. Важный момент — создание на Украине отрядов территориальной обороны. Сами по себе они не приносят никакой пользы, кроме одной — их можно использовать для прикрытия действий специальных подразделений. Они уже прошли подготовку в разведцентре ЦРУ (где-то на юге США) и готовы к выполнению задач, поставленных хозяевами. Мобильные, многофункциональные подразделения могут проводить диверсионные и террористические действия как на внешнем контуре, так и дестабилизировать ситуацию на внутреннем.В этом свете государственный переворот уже не представляется манией преследования Владимира Зеленского, а видится реальным последствием политического краха зелёной власти, которая достигла крайней степени деградации. Такого количества проходимцев, дилетантов и просто глупцов в украинской власти ещё не было! Создаётся впечатление, что в стране проводился конкурс дебилов. Более того, на высокие должности назначали проигравших… Чуть позже оказалось, что во власть пришли не просто «дилетанты, зато хорошие парни», но «дилетанты без чести, совести, моральных принципов». «Честные» ребята из окружения Зеленского стали бойко осваивать бюджетные средства на коронавирусном фонде и «Большом строительстве», кошмарить таможню, а сам президент стал фигурантом офшорных скандалов.Приходится только удивляться — как нация , которая рождала на свет выдающихся учёных, писателей, мыслителей, наконец, блестящих управленцев мирового уровня, скатилась до уровня кулеб, даниловых, тищенков и прочих, которые по зелёному коридору протырились во власть! Впрочем, их западных хозяев уровень власти на мандатной территории вполне устраивает. Ещё бы: стоят в позе «чего изволите», со всем соглашаются, работают, как Верка-модистка из «Эры милосердия», за «долю малую» и не перечат. Такова современная украинская реальность. Триумфальное возвращение в страну «изменника» Петра Порошенко — ещё одна капля в переполненную чашу этой реальности. Толпа поклонников встретила его криками «Наш гетман», переходящими в овацию. Была воздвигнута трибуна, с которой вождь должен был произнести речь. Неожиданно от трибуны отвалилась металлическая труба и пришибла какого-то «порохобота», который закричал «Зрада!». Пламенная речь всё-таки была произнесена. В общем всё, как всегда, на Украине — «мешавень какая-то: кто дурным голосом кричит, а кто пляшет…»Пятый президент спокойно вернулся домой из Польши, очевидно, получив от своих западных друзей и кураторов гарантию безопасности. Ибо только очень уверенный человек может заснуть в суде, где ему «корячится пятнаха». Честно говоря, обвинение в госизмене, выдвинутое Порошенко, не поддаётся ни логическому объяснению, ни здравому смыслу. Его обвиняют в том, что он разрешил закупать уголь на Донбассе, официально числящимся в составе Украины, для снабжения украинских же ТЭЦ. При этом предприятия Донбасса исправно платили налоги в бюджет Украины (пока нацики не устроили блокаду), а страна нормально отапливалась. Выходит, что из всех чёрных дел Порошенко в Донбассе, угольное дело представляется самым белым. Конечно же, его нужно судить: и за участие в государственном перевороте, и за нарушение Конституции, и за масштабную коррупцию, нанесшую ущерб государству, сравнимую с изменой. Но судить за измену в пользу ЛНР-ДНР человека, который совершил военные преступления на территории этих республик в отношении людей там проживающих — абсурдно!Зеленский надеется, что преследуя двух своих главных конкурентов на будущих выборах, он обеспечит себе победу. Пакетируя Порошенко вместе с Медведчуком, мол, такой же предатель, Зе хочет привлечь на свою сторону националистически настроенных избирателей. Потеряв свой электорат, президент зарится на чужой, замазывая соперника изменой. Зеленский так хочет переизбраться, что не брезгует никакими методами, в том числе, противозаконными. Наверное, он не понимает, что слишком резво двигаясь на второй срок , можно устроиться на первый… До выборов можно просто не дотянуть, получив импичмент или майдан гораздо раньше. Первые «тяжёлые» платёжки за ЖКУ украинцы уже получили. Выросшие в разы цены в магазинах, в частности, грядущее подорожание хлеба, граждан также не порадовали, но желание выйти на улицу с протестом возбудили — это во-первых. Во-вторых, растущие рейтинги преследуемых оппозиционеров и понижающиеся у президента, говорят об ошибочности его решений. Зеленский к концу срока правления вполне может побить рекорд популярности Ющенко — 5 процентов! И, в- третьих, как бы Зеленский не хотел — посадить Порошенко ему не удастся. Кто ж его посадит, он же памятник… Пардон, патриот. Патриотов на Украине не сажают!Более того, усилиями «порохоботов» украинцам будет навязываться парадигма, в которой все не поддерживающие Порошенко будут считаться не патриотами. Хватит ли у Зеленского ресурсов, чтобы перебить такую концепцию?! После его речи на стадионе казалось, что Пороха можно хоронить. Однако в роли президента Зе был настолько неубедителен, что смог оживить политический труп своего соперника. Со временем Зеленского стали называть плохой копией Порошенко. А когда дело дошло до посадки, оказалось, что «покойник» неплохо выглядит, уверенно держится, делает вызывающие заявления, называя президента наркоманом, прокуроров — идиотами, а обвинительные документы — макулатурой. Похоже, он точно знает, что закопать его у власти нет сил. И никаких денег «на заставу» он не даст. Какой там миллиард?! Этот человек настолько жаден, что между залогом в 500 гривен и взятием под стражу он выберет последнее и добавки баланды будет требовать в камере.Но кто Зеленскому разрешит посадить «европейского» человека?! Уже из английского и американского посольств пошли призывы — Петю не трогать, лучше объединиться перед российской угрозой. И как осуществить посадку, если приказы президента не спешат выполнять звенья исполнительной власти. Пограничники не отобрали у изменника паспорт, крутили в руках 15 минут, но вернули после грозного окрика Порошенко. Полицейские не задержали находящегося в розыске государственного преступника, следователи, пытавшиеся вручить повестку, вообще упали на землю… Наверное ноги подкосились от страха. Прокуроры и судьи — не хотят подписывать документы, понимая, что «изменник» и главный обвинитель в скором времени могут поменяться местами. Мало того, может случиться так, что Зеленский с Порошенко помирятся и обнимутся, а сроки получат прокурор и судья!Парадоксальная ситуация — все ветви власти в руках президента, а страна практически неуправляема. Офис президента живёт своей жизнью, Рада — своей, губернаторы — решают свои проблемы на местах, олигархи — дерибанят бюджет. Жизнь простых граждан — это отдельная планета, куда выше перечисленные космические тела вообще не залетают. Вот что заявил неожиданно прозревший после увольнения Арестович-Карамелька:Замечу, что поведение личностей вроде Арестовича, Гордона, Шустера и других, ранее целовавшихся с президентом в дёсны, а теперь поливающих его продуктами жизнедеятельности, можно описать одним предложением — маркитантки бегут из обоза армии, терпящей поражение по причине бездарного командования.Сколько замечательных людей выдвигались и избирались на этот пост. И каждый из них в результате оказывался или вором, или предателем, или не тем, за кого себя выдавал. Или, извините, так обделывался, что получал рейтинг 5%. Всё это говорит о качестве государства и уровне политической элиты. В условиях принятой государственной модели бесконфликтное развитие невозможно по определению. История Украины — это история бесконечных конфликтов в правящей верхушке. Следующие друг за другом майданы преподносились как воля народа, но каждый раз потом выяснялось, что это была воля Вашингтона или олигархического клана, который отодвинул от власти прежний олигархический клан, назвав его главу предателем. По этой причине на Украине что не президент, то преступник! Кучма был головосек, Ющенко — головотяп, а потом пошли одни изменники Родины. Одного уже осудили, другой под следствием. Нынешний тоже в шаге… Как говорится на специфическом сленге с неправильным ударением — потенциально осУжденный! Это что ж за страна такая, которой все президенты стараются изменить?! Получается, изменник с изменником воюет за интересы Кремля во время украино-российской войны! Шизофрения какая-то! Что это за страна, где пятый президент обвиняет шестого в наркомании, а шестой пятого — в алкоголизме?!— Ребята украинцы, а трезвые у вас есть, спортсмены там или какие другие — не принимающие?— Есть, — отвечают, — Кличко!— Спасибо, больше вопросов не имею.Что может спасти такую страну? Уже ничего, ибо поздно! Аукционист ещё в 2014-м году ударил деревянным молотком — продано! После этого внутриполитическая борьба, все эти парламентские и президентские гонки утратили смысл. Хозяину конюшни неважно, какая из его лошадей придёт к финишу первой, особенно при условии, что победителя зачастую он сам и назначает.Что может спасти падающий рейтинг президента?! Только победоносная война! Ну вот, закольцевав композицию, мы вернулись к начальным риторическим вопросам — кому выгодна провокация на Донбассе и кому нужна война в целом.Кондрат Пидпильник