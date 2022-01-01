Врач рассказала о реальной ситуации в Луганске с COVID-19 и распространением нового штамма «Омикрон»



«На сегодняшний день, начиная с 40-й недели прошлого года, мы регистрируем спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. Но по опыту, по наблюдениям и по сведениям из Российской Федерации, мы должны быть готовы к тому, что количество заболевших будет резко увеличиваться и понадобится специфическая медицинская помощь», — сообщила она.



Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе с конца 2021 года снизился, однако система здравоохранения готова к любым ситуациям. Об этом в эфире телеканала «Луганск 24» заявила заместитель главного врача Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции (СЭС) Елена Андреенкова.Также Андреенкова заявила, что луганские медики на сегодняшний день не фиксировали на территории региона заболеваний новым штаммом коронавируса «омикрон».«Пока среди жителей ЛНР не был зарегистрирован «омикрон», хотя исследования на коронавирусную инфекцию каждый день проводятся у довольно у большого количества человек», — сообщила она.Врач отметила, что Министерство здравоохранения «разработало четкий план», который в случае увеличения заболеваемости предусматривает увеличение койко-мест в больницах, обеспечение лечебной сети необходимыми медицинскими препаратами, увеличение штатных медицинских сотрудников, в том числе за счет студентов старших курсов и выпускников медицинских учебных заведений, обеспечение средствами индивидуальной защиты медицинских работников и изменение работы режима поликлиник с выделением «дополнительного приема для людей с высокой температурой». Красота и здоровье - Сегодня, 15:15 131