США разрешили Прибалтике передать Украине часть вооружений американского производства

Украина в ближайшее время получит военную помощь от стран Прибалтики, США выдали Таллину, Риге и Вильнюсу разрешение на передачу части вооружений американского производства Киеву. Об этом сообщает пресса США со ссылкой на источник в госдепартаменте.Госдеп США выдал разрешение Эстонии, Латвии и Литве передать часть имеющихся у них военного имущества и вооружений американского производства Украине. Ранее три балтийские страны отправили соответствующие запросы в Вашингтон, поскольку правила экспортного контроля не разрешают передачу произведенного на территории США оружия третьим странам без разрешения.Как пишет Politico, Прибалтика в последние недели подала три запроса и все они были удовлетворены. Причем отмечается, что обычно эта процедура занимает довольно продолжительное время, но не в этот раз. Госдеп США, не раз заявлявший о "скором вторжении" российской армии на Украину, выдал разрешения в короткие сроки, последняя заявка была одобрена в среду, 19 января.По имеющейся информации, полученной от источников в госдепартаменте США, Эстонии разрешили передать Украине противотанковые ракеты Javelin, Литва отправит партию переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger. В военную помощь Латвии войдут "товары летального и нелетального характера", пояснений, что там будет конкретно, нет.Подчеркивается, что Прибалтика оказывает помощь Украине для отражения "российской агрессии". Одновременно все три страны запросили у США размещения дополнительного контингента НАТО на своей территории для "защиты от России".Отметим, что поднятая западными СМИ истерика по поводу якобы размещения Россией на границе Украины 100-тысячной группировки войск не утихает, а наоборот набирает обороты. Запад использует сложившуюся ситуацию, наращивая поставки вооружений на Украину. Не исключается, что заявки Прибалтики являются лишь прикрытием, на самом деле Киев получит новое американское вооружение, которое Штаты не могут поставить напрямую по каким-то причинам.