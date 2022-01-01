В США представили новый проект санкций против России

«Не позднее, чем через 30 дней после даты вступления в силу этого закона, президент издаст постановления, запрещающие гражданам США приобретать, продавать или иным образом совершать операции с российским суверенным долгом, выпущенным или исполненным в день или после даты, которая составляет 60 дней после такой даты вступления в силу», – сказано в документе.

«Не позднее 10 дней после даты введения этого акта президент введет санкции... в отношении любого юридического лица, ответственного за планирование, строительство, техобслуживание..., финансирование или функционирование «Северного потока – 2» или учреждения-правопреемника и любого другого сотрудника компании или главного акционера с контрольным пакетом акций (ранее указанного) юридического лица», – говорится в проекте.

Республиканец Джим Бэнкс представил новый проект антироссийских санкций, следует из информации на сайте конгресса США.«[Законопроект] о введении санкций в отношении Российской Федерации и для других целей», – передает сообщение конгресса РИА «Новости».Документ был внесен 19 января. Инициативу поддержали 38 конгрессменов поддержали инициативу Бэнкса.Новый проект предусматривает признание России государством-спонсором терроризма.«Не позднее, чем через 30 дней после даты введения этого законопроекта госсекретарь объявит Российскую Федерацию страной, правительство которой неоднократно предоставляло поддержку международному терроризму (более известно как «государство-спонсор терроризма»)», – приводит фрагмент документа газета Washington Post.Кроме того, предлагается также ввести санкции против ряда действующих и бывших чиновников, включая пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.Также санкции предлагается распространить на министра здравоохранения России Михаила Мурашко, руководителя администрации президента Антона Вайно, первого замруководителя администрации Сергея Кириенко, председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой, а таже некоторых крупных бизнесменов и журналистов.Помимо этого, проект санкций США предусматривает меры против «Северного потока – 2».Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что в случае «вторжения» на Украину Россия столкнется с «жесткими экономическими последствиями», российские банки не смогут проводить операции с долларами.Напомним, делегация Конгресса США после визита на Украину призвала Байдена не ограничиваться угрозой введения санкций против России на фоне обострения напряженности в Европе, а ввести рестрикции заранее «в качестве средства сдерживания».