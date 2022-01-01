В США представили новый проект санкций против России
Республиканец Джим Бэнкс представил новый проект антироссийских санкций, следует из информации на сайте конгресса США.
«[Законопроект] о введении санкций в отношении Российской Федерации и для других целей», – передает сообщение конгресса РИА «Новости».
Документ был внесен 19 января. Инициативу поддержали 38 конгрессменов поддержали инициативу Бэнкса.
Новый проект предусматривает признание России государством-спонсором терроризма.
«Не позднее, чем через 30 дней после даты введения этого законопроекта госсекретарь объявит Российскую Федерацию страной, правительство которой неоднократно предоставляло поддержку международному терроризму (более известно как «государство-спонсор терроризма»)», – приводит фрагмент документа газета Washington Post.
Кроме того, предлагается также ввести санкции против ряда действующих и бывших чиновников, включая пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.
Также санкции предлагается распространить на министра здравоохранения России Михаила Мурашко, руководителя администрации президента Антона Вайно, первого замруководителя администрации Сергея Кириенко, председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой, а таже некоторых крупных бизнесменов и журналистов.
«Не позднее, чем через 30 дней после даты вступления в силу этого закона, президент издаст постановления, запрещающие гражданам США приобретать, продавать или иным образом совершать операции с российским суверенным долгом, выпущенным или исполненным в день или после даты, которая составляет 60 дней после такой даты вступления в силу», – сказано в документе.
Помимо этого, проект санкций США предусматривает меры против «Северного потока – 2».
«Не позднее 10 дней после даты введения этого акта президент введет санкции... в отношении любого юридического лица, ответственного за планирование, строительство, техобслуживание..., финансирование или функционирование «Северного потока – 2» или учреждения-правопреемника и любого другого сотрудника компании или главного акционера с контрольным пакетом акций (ранее указанного) юридического лица», – говорится в проекте.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что в случае «вторжения» на Украину Россия столкнется с «жесткими экономическими последствиями», российские банки не смогут проводить операции с долларами.
Напомним, делегация Конгресса США после визита на Украину призвала Байдена не ограничиваться угрозой введения санкций против России на фоне обострения напряженности в Европе, а ввести рестрикции заранее «в качестве средства сдерживания».
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