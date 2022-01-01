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В Молдавии ввели режим ЧП

Sergey Сегодня, 18:3055Новости
В Молдавии ввели режим ЧП

Парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) на 60 дней из-за газового кризиса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление.
«Объявить чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова на 60-дневный срок», — зачитала проект постановления премьер-министр Наталья Гаврилица.
Спикер парламента Игорь Гросу уточнил, что инициативу поддержали 50 депутатов. Против введения режима ЧП высказались депутаты блока «Коммунисты и социалисты», передает РИА Новости.
В республике ввели режим ЧП из-за риска остановки поставок газа от российского «Газпрома». Молдавия просит у компании рассрочку по расчетам за январь, однако российская корпорация пока не согласилась на предложение Кишинева.
Противоречия по газовому контракту у Молдавии и «Газпрома» возникли из-за чрезмерного роста цен на природный газ. Кишинев в сентябре продлил контракт с компанией и обязался выплатить долги, однако на оплату текущих январских поставок у «Молдовагаза» денег не хватает.
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