Как обманывают пенсионеров на КПВВ «Станица Луганская»



«Люди надевали жилетки такого же синего цвета, как и у нас. Но, конечно, их одежда в отличие от нашей была не брендированной, иначе мы сразу вызвали бы полицию. Но это все равно вводило людей в заблуждение», — отметил руководитель мариупольского офиса фонда «Право на защиту» Владимир Олексенко.



«Люди надевали жилетки такого же синего цвета, как и у нас. Но, конечно, их одежда в отличие от нашей была не брендированной, иначе мы сразу вызвали бы полицию. Но это все равно вводило людей в заблуждение», — отметил руководитель мариупольского офиса фонда «Право на защиту» Владимир Олексенко.



«За месяц у нас было около полутора тысяч таких обращений. Работники КПВВ также помогали людям постарше разобраться с приложением», — рассказал Олексенко.





«В начале прошлого года моя тетя, которая ехала с неподконтрольной территории, брала в аренду телефон у перевозчика. Заплатила около тысячи гривен. Слишком много, конечно, но она думала, что выбора нет. Уже на КПВВ ей сказали, что смогли бы помочь бесплатно», — рассказал вынужденный переселенец Дмитрий Кривцов.





«Они обещают ускорить оформление пропуска, берут за это деньги вперед и просто исчезают. Таким образом, человек теряет деньги и время, потому что все равно приходится ждать 15 дней», — предостерегает Екатерина Артемова.





«В таких случаях, при наличии подтверждающих документов, через волонтеров или напрямую можно обратиться в координационный центр и попросить ускорить выдачу пропуска. Конечно, платить за это не нужно», — подчеркнула Екатерина.



Каждое трудное положение для одних может быть способом незаконного заработка для других. В прошлом году мошенники наживались на людях, проходивших через КПВВ. Что изменилось в 2022 году и как не стать жертвой мошенников — об этом пишет сайт «Восточный вариант».В прошлом году украинские правоохранители периодически фиксировали факты мошенничества в пунктах пропуска. Мошенники предлагали покупать услуги, которые являются бесплатными, продавали справки ПЦР-тестов и находили другие способы заработать на людях в сложных ситуациях.Журналисты «ВВ» собрали наиболее распространенные способы мошенничества и с помощью правозащитников рассказывают, почему в этом году мошенников должно быть меньше и как от них уберечься.«Вдома» за деньгиТак называемая «помощь за деньги» стала одним из самых популярных способов заработать на КПВВ в прошлом году. Дело в том, что долгое время людям для того, чтобы въехать на подконтрольную Украине территорию, нужно было установить приложение «Вдома». Если человек получал отрицательный результат теста на Covid-19, ему в приложение приходило соответствующее уведомление. Показав это уведомление работникам, человек мог двигаться дальше по своим делам.Однако большинство людей столкнулись с проблемой — они не знали, как установить приложение и как им пользоваться. Тогда на КПВВ начали появляться те, кто решил использовать ситуацию в свою пользу. Они предлагали людям свои услуги — установить приложения «Дія» и «Вдома» за определенную плату.При этом работники КПВВ и волонтеры правозащитных организаций делали это бесплатно. Однако люди, в большом количестве, не дожидаясь помощи от них, обращались за «платной услугой».Назвать это мошенничеством однозначно нельзя, говорят правозащитники. Поскольку люди платили деньги за услугу, хотя в этом и не было необходимости.Кроме того, часто те, кто зарабатывал таким образом, прибегали к уловкам — они надевали форму, максимально напоминавшую форму волонтеров. Люди подходили к ним, думая, что получат помощь бесплатно, а в результате вынуждены были платить.Один из псевдоволонтеров, зафиксированный специалистами «Право на защиту»Владимир Олексенко отметил, что волонтеры активно помогали людям устанавливать приложение «Вдома», чтобы им не приходилось платить за это.Мобильный телефон в аренду за тысячу гривенДругая проблема — отсутствие у людей смартфонов для установки приложения. Перед тем как проходить контроль на КПВВ, людям часто предлагали взять телефон в аренду. Это подразумевало установку приложения «Вдома» на чужой телефон. Затем человек делал тест на Covid-19, получал результат в приложении, показывал его на контроле и возвращал телефон.Ценники за такую ??услугу, говорят люди, проходившие через КПВВ, достигали тысячи гривен.По своему опыту он отметил, что часто такие платные услуги на КПВВ от так называемых «предпринимателей» оказываются ненужными, если попросить помощи у работников КПВВ или волонтеров.Как отмечает Владимир Олексенко, проблема с отсутствием смартфонов, как правило, у людей старшего возраста, действительно была популярной на КПВВ. Однако там всегда пытались найти выход из ситуации.Так волонтеры гуманитарной миссии «Пролиска» предоставляли пенсионерам смартфоны в аренду совершенно бесплатно.сейчас требование устанавливать приложение «Вдома» для пересечения КПВВ не действует. Это, по мнению правозащитников, уменьшит количество использующих КПВВ для заработка. Однако они продолжают находить и другие способы.Быстрое получение пропуска без единых гарантийХоть и необходимости устанавливать приложения в смартфон сейчас нет, однако до сих пор остается требование получить пропуск для пересечения КПВВ, говорит руководительница гуманитарного центра «Пролиска — Станица Луганская» Екатерина Артемова.Срок оформления пропуска 15 суток. Занимается оформлением отдельная координационная группа. Именно на желании побыстрее получить пропуск для пересечения КПВВ, по словам Екатерины, и пытаются зарабатывать мошенники.Она отмечает, что в некоторых случаях действительно человек может получить такой пропуск за сутки, но это абсолютно бесплатно и касается исключительных случаев: когда человек едет на похороны (как в одну, так и в другую сторону), когда человек нуждается в медицинском обследовании или лечении, или когда человек оформил ID-карту на подконтрольной территории.Важные правила для пересекающих КПВВ:Все официальные услуги на КПВВ бесплатны. Если кто-то представляется волонтером или работником КПВВ и просит деньги за свои услуги, это, скорее всего, мошенник.Волонтеры, работающие на КПВВ, имеют не только унифицированную, но и брендированную одежду с соответствующими пометками или эмблемами. Обращайте внимание на это, когда просите волонтера о помощи.Никто не может ускорить срок выдачи пропуска, если человек не подпадает под определенные категории или не может доказать уважительность причины для такого ускорения.Источник: «Восточный вариант«Новости Региона - Сегодня, 17:31 149