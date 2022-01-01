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В Севастополе задержаны похитители элитного алкоголя

root Сегодня, 19:0048Новости
В Севастополе задержаны похитители элитного алкоголя
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Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Севастополю
С разницей в несколько часов житель Севастополя и уроженец сибирского региона пытались вынести за пределы кассовой зоны супермаркета в Гагаринском районе несколько бутылок алкогольной продукции. Действия злоумышленников фиксировала камера видеонаблюдения в торговом зале. Сотрудники магазина вызвали вневедомственную охрану Росгвардии.
"Помимо алкоголя 21-летний севастополец спрятал под куртку колбасные изделия. Он был задержан и передан полицейским", - уточнили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Севастополю.

Через некоторое время в этом же супермаркете росгвардейцам попался ещё один похититель спиртного.
"Неоплаченный товар на крупную сумму этот уроженец сибирского региона также спрятал под верней одеждой. Задержанного передали в МВД", - рассказал представитель ведомства.

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