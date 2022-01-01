Сатановский: Порошенко и Медведчук вЂ” разные пчелы, и несут разный мед

Российский политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский признается, что не знает, в какой мере «мягкий» приговор Порошенко был связан с визитом на «незалежную» Блинкена.«Но не стоит забывать, что Порошенко это „сукин сын“, которого поставили американцы. Как же его можно было приговорить к чему-то всерьез?», — прокомментировал он приговор, объявленный экс-президенту Украины.Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева, рассматривавший дело о госизмене Петра Порошенко, отпустил экс-президента Украины под личное обязательство. «Суд постановил в удовлетворении ходатайства прокуратуры отказать. Применить к Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства», — сказал судья Алексей Соколов.«Мы имеем дело с „независимым“ украинским правосудием — чего вы от него хотите? Оно совершенно независимо, поскольку от него вообще ничего не зависит. И правосудие сделало правильный выбор», — иронизирует Евгений Сатановский.Политолог обратил внимание, что интернет-сообщество «незалежной» бурно отреагировало на новость из суда. Многие пользователи обратили внимание, что Виктор Медведчук, которому в Киеве предъявляются, по сути, аналогичные обвинения, находится под домашним арестом, «в то время, как Петя гуляет».«Что касается Медведчука — он оппозиционер, качающий головой в сторону России. Ну как его можно приговаривать к чему-то не серьезному? Как вообще можно сажать человека, находящегося „на правильной“ стороне истории, — это я вспомнил Обаму, при котором Порошенко и стал во главе Украины, — и сравнивать его с человеком, который на „неправильной“ стороне истории? — Как говорил в известном мультфильме Винни-Пух, — „Это очень разные пчелы, и они несут разный мед“», — резюмирует Евгений Сатановский.источник