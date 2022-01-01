Глава МИД Украины Кулеба: Мне есть что сказать министру Лаврову

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о своей принципиальной готовность к встрече в трёхстороннем формате: Украина-США-Россия. По словам украинского чиновника, на такой встрече могли бы быть обсуждены проблемы, которые являются наиболее острыми.Кулеба заявил, что он готов к такой встрече, в том числе если на ней будет присутствовать министр иностранных дел России Сергей Лавров.Глава украинского МИД:Мне есть что сказать министру Лаврову. Вы знаете, он избегает встреч с нами. Но это его решение, которое я не буду комментировать.Глава украинского внешнеполитического ведомства добавил, что он беседовал с госсекретарём США. При этом многие украинские журналисты обратили внимание на то, что Кулеба называет Энтони Блинкена Тони, чего не делают даже коллеги самого Блинкена по американской администрации.Кулеба:Я сказал госсекретарю (США), что я готов к трёхсторонней встрече, если министр Лавров на неё согласится.В дополнении к этому глава МИД Украины заявил, что «спонтанный формат встречи трёх министров уже был – во время ужина после переговоров в формате Россия-ОБСЕ».Также Кулеба показал Блинкену «карту Украины», на которой украинскими показаны ещё и регионы России (части Ростовской области и Краснодарского края) и Польши.На этом фоне на Украине вновь поднят вопрос о переименовании страны. На этот раз с такой инициативой выступил экс-глава СБУ Игорь Смешко, который в своё время баллотировался в президенты. По словам Смешко, «Русь и Россия – это разные вещи», поэтому Украину нужно переименовать в «Русь-Украину».Смешко:Россия раньше в Европе называлась Московией, её население – московитами. И лишь Пётр I затратил огромные средства и ресурсы, чтобы эти названия вымарать, заменить на слова «Россия» и «российский». А нам нужно восстановить правдивое историческое название – Русь-Украина.При этом экс-кандидат в президенты не уточнил, почему историческое название Русь должно соседствовать со словом Украина. Получается, что речь всё равно будет идти о том, что страна появилась «у края» чего-то другого.Инициативу Смешко раскритиковали на самой Украине, отметив, что политики пытаются заниматься малопонятным самопиаром на фоне куда более серьёзных проблем в стране.источник