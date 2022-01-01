В Луганске подешевел бензин и свинина
Бензин марок А-95, А-92 и свинина подешевели в Луганске во II декаде января.
Об этом свидетельствуют данные сравнительного мониторинга цен, опубликованные Госкомстатом.
Стоимость бензина А-95 снизилась на 2,2%, А-92 — на 1,6%, свинины — на 1,5%.
Цена дизельного топлива, отдельных порционных куриных частей, вареных колбас, сосисок и сарделек незначительно понизилась.
Не изменились цены на:
говядину,
сало,
овсяные хлопья,
горох,
соль,
яйца,
лук.
Во II декаде января незначительно подорожали:
хлеб,
рис,
манная и гречневая крупы,
макаронные изделия,
сахар,
рыба и рыбные консервы,
молоко,
сметана,
сливочное масло,
подсолнечное масло,
творог,
сыр,
картофель,
капуста,
морковь,
свекла,
яблоки,
чай.
Экономика - Сегодня, 19:21 131
Об этом свидетельствуют данные сравнительного мониторинга цен, опубликованные Госкомстатом.
Стоимость бензина А-95 снизилась на 2,2%, А-92 — на 1,6%, свинины — на 1,5%.
Цена дизельного топлива, отдельных порционных куриных частей, вареных колбас, сосисок и сарделек незначительно понизилась.
Не изменились цены на:
говядину,
сало,
овсяные хлопья,
горох,
соль,
яйца,
лук.
Во II декаде января незначительно подорожали:
хлеб,
рис,
манная и гречневая крупы,
макаронные изделия,
сахар,
рыба и рыбные консервы,
молоко,
сметана,
сливочное масло,
подсолнечное масло,
творог,
сыр,
картофель,
капуста,
морковь,
свекла,
яблоки,
чай.
Экономика - Сегодня, 19:21 131
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