Билеты на поезда «Укрзализниці" будут дешевле по вторникам и средам



Конечно, если человек решил ехать в последний момент и отправился за покупкой билета на пассажирский поезд в день его отправки, то дни недели уже роли не играют. А вот для тех, кто заранее планирует свои поездки, Укрзализныця подготовила приятные «бонусы».



«Дешевые» дни в Укрзализныце, когда билеты продают со скидкой в 10%, — это вторник и среда. Украинцам, которые хотят сэкономить на переезде, стоит задуматься о покупке билетов на любую дату именно в эти дни недели.

По пятницам и воскресеньям покупка билетов на поезда Укрзализныци стоят дороже на 10%. Чтобы не переплачивать существенную сумму, лучше в эти дни билеты не покупать. К тому же, именно по пятницам и воскресеньям фиксируются самые длинные очереди за билетами в кассы железнодорожных вокзалов.

По понедельникам, четвергам и субботам на покупку билетов в любом направлении будет действовать базовый тариф, без изменений. Бронирование билетов в эти дни не позволит сэкономить, но и не потребует переплат.

Новости Украины - Сегодня, 20:20 56 Украинцы могут существенно сэкономить на покупке билетов на железнодорожный транспорт, если будут бронировать их не только заранее, но и в определенные дни недели. Укрзализныця установила график продажи билетов, когда будут действовать повышенные или сниженные тарифы.Конечно, если человек решил ехать в последний момент и отправился за покупкой билета на пассажирский поезд в день его отправки, то дни недели уже роли не играют. А вот для тех, кто заранее планирует свои поездки, Укрзализныця подготовила приятные «бонусы».«Дешевые» дни в Укрзализныце, когда билеты продают со скидкой в 10%, — это вторник и среда. Украинцам, которые хотят сэкономить на переезде, стоит задуматься о покупке билетов на любую дату именно в эти дни недели.По пятницам и воскресеньям покупка билетов на поезда Укрзализныци стоят дороже на 10%. Чтобы не переплачивать существенную сумму, лучше в эти дни билеты не покупать. К тому же, именно по пятницам и воскресеньям фиксируются самые длинные очереди за билетами в кассы железнодорожных вокзалов.По понедельникам, четвергам и субботам на покупку билетов в любом направлении будет действовать базовый тариф, без изменений. Бронирование билетов в эти дни не позволит сэкономить, но и не потребует переплат.Новости Украины - Сегодня, 20:20 56

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