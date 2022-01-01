Завтра в Луганске плюс три, в ближайшие дни ожидаются сильные снегопады



«С 21:00 20 января до 21:00 21 января на территории Луганщине будет облачно с прояснениями, ночью и утром местами слабый снег, днем без существенных осадков, местами туман, на дорогах гололедица; ветер южный, юго-западный 9-14 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 градусов мороза, днем минус 2 — плюс 3 градуса», — прогнозируют синоптики.



Температура воздуха в регионе 21 января будет колебаться от 10 градусов мороза ночью до 3 градусов тепла днем. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 6-8 градусов, днем — 1-3 градуса тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 5-7 градусов ниже нуля ночью и нуль — 2 градуса тепла днем.Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.По предварительному прогнозу, в ближайшие дни временами пройдут осадки, преимущественно в виде снега.Погода в Луганске - Сегодня, 21:19 4