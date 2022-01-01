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Украина выделила 50 млн гривен на поддержку СМИ Донецкой и Луганской областей

robot Сегодня, 08:1534Новости
Украина выделила 50 млн гривен на поддержку СМИ Донецкой и Луганской областей
В ходе пресс-конференции в Краматорске руководитель Министерства реинтеграции Ирина Верещук заявила, что ее ведомство готово дотировать СМИ, которые работают на востоке Украины. Об этом пишет Восточный Вариант.
«Я знаю, что эта программа работала и раньше, но также знаю, что она была недостаточной. Не всегда журналисты региона могли получить поддержку. На этот год государство выделило 50 млн гривень для дотирования местных СМИ», — сказала министр.
Также Ирина Верещук добавила, что в министерстве теперь открыт специализированный отдел для работы в этой сфере. Новости Региона - Сегодня, 07:00 94

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