Чехия намерена поставить Украине в качестве военной помощи артиллерийские снаряды

Чехия выражает солидарность с Украиной на фоне угрозы российского вторжения, в рамках оказания военной помощи Прага поставит Киеву артиллерийские снаряды. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны страны.Официальный представитель чешского военного ведомства Яна Цехмайстерова подтвердила на брифинге для журналистов, что Чехия планирует направить на Украину артиллерийские снаряды в качестве военной помощи. В Министерстве обороны страны подготовлен соответствующий документ, который на следующей неделе должно утвердить чешское правительство. Кроме того, Чехия должна согласовать этот вопрос с Вышеградской четверкой, куда также входят Польша, Словакия и Венгрия.В случае, если чешские власти утвердят направление военной помощи Киеву, то артиллерийские снаряды будут отправлены на Украину. В принципе, это можно считать уже свершившимся фактом, Чехия не будет идти против европейской политики и запрещать поставку снарядов. Тем более, что Прага уже имеет опыт поставки артиллерийских боеприпасов для ВСУ.К сожалению нет информации, какое количество боеприпасов планирует отправить на Украину Чехия, а также данных по калибрам. Понятно, что снаряды советских стандартов, но хотелось бы знать побольше. Украинская пресса данную новость подает как уже свершившийся факт, но с одной оговоркой, имеющей большое значение. Пока никто не знает, будет ли это безвозмездная помощь, или Прага потребует за снаряды деньги.Отметим, что ВСУ испытывают большой дефицит снарядов калибра 152 и 122 мм, на Украине отсутствует массовое производство боеприпасов крупных калибров.источник