Володин высказался о признании ДНР и ЛНР



«Правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу. Затем по итогам — рассмотреть вопрос на Совете Государственной Думы», — написал он.



Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале заявил, что вопрос об обращении нижней палаты парламента к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик будет рассмотрен в ближайшее время.Володин отметил, что вопрос защиты жителей Донбасса в той или иной мер беспокоит все думские партии.Володин подчеркнул, что в связи с игнорированием Киевом минских соглашений и намерением НАТО оккупировать Украину Россия должна искать решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР.Ранее военный эксперт Игорь Коротченко озвучил последствия признания Россией независимости ДНР и ЛНР.