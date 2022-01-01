Мнение: В«Вы по какому вопросу?В» России пора взяться за воспитание министров иностранных дел стран ЕС

В Европе новая политическая мода. Теперь каждый европейский министр иностранных дел перед визитом в Москву старательно объясняет, что он на самом деле ехать совсем не хотел и вообще Россия это такая страна, в которую приличный человек не поедет… Но вот, мол, приходится, но только для того, чтобы сказать Путину какой он нехороший и как его не любит Польша/Чехия/Германия/Франция…Примерно так теперь обставляется каждый визит в Москву глав МИД этих самых польшей и германий. И на визиты уже выстроилась очередь.18 января в Москву заявилась Анналена Бербок – новый, «зеленый» глава МИД Германии. Та самая, которая на выборах обещала никогда не открывать «Северный поток-2», а после выборов вдруг передумала и даже при встрече с Блинкеном сказала, что этот проект таки нужен Германии. Но все равно перед визитом в Россию постаралась сказать о нас побольше гадостей. Мол, «фу, куда это я еду, ни в жисть бы не поехала, но чего не сделаешь ради Украины». По официальной версии она едет в Москву спасать Украину и обсуждать вопросы климата и феминизма. Ага. Других же проблем нет.Т. е. она собирается обсуждать все, что угодно, но только не проблемы страны, министром которой она является. Вообще-то, если бы там была демократия, то избиратели должны бы её спросить «слышь, девица, а мы тебя для чего выбирали? Ты ничего не перепутала?». Но в Европе так нельзя: каждый имеет право делать то, что он хочет.В цивилизованной Европе это называется «публичная позиция». Это когда политик на публику говорит одно, а в действительности делает совсем другое. Т. е. в реальности на встречах обсуждаются важные и нужные для обеих сторон вопросы (иначе никакого визита бы и не было), но вот для прессы, на публику, говорится всякая чепуха. Т. о. «публичная позиция» это официальная, преднамеренная ложь для прессы.Помните, когда Меркель встречалась с Путиным, ее «публичная позиция» предусматривала обсуждение прав чеченских геев? Самое странное, что есть немало людей, которые верят, что у канцлера ФРГ нет других забот и что Путин с ней это обсуждает. Немцы верят!В феврале своим визитом нас хочет осчастливить министр ин. дел Польши Збигнев Рау. У него тоже «публичная позиция»: мол, Польша сейчас председательствует в ОБСЕ, поэтому надо встретиться с Лавровым, а так бы я ни в жисть не поехал. В общем, еще один спаситель Украины.Следующими, я думаю, будут французы, и тоже из-за Украины.17 января приезжал глава МИД Хорватии и после встречи заявил, что Хорватия готова поделиться с Украиной опытом «реинтеграции» территорий. В феврале должен пожаловать представитель нового правительства Чехии. И тоже с «публичной позицией» — хочет «послать четкий сигнал» России. Какой смелый – прямо к медведю в берлогу!Блин! Вот я не знаю, стоит ли нам принимать этих сигнальщиков с их публичными позициями? Или все-таки пора проучить какого-нибудь умника? Лучше всего поляка: ни он, ни его ОБСЕ нам тут не упёрлись, а проучить очень просто. Есть два хороших способа.Первый, более мягкий. Прямо перед встречей официально заявить, что никакие вопросы, про которые он уже соврал своим журналистам, обсуждаться не будут. Никаких украин и феминисток. Пусть он потом объясняется со своими журналистами.Второй способ более эффективный. Согласовать визит, дождаться, пока визитёр приедет в Москву, доберется до Смоленской площади (в здание МИД РФ), и уже там ему сказать: «а езжай-как ты обратно, мил человек, поскольку вопросы Украины и феминизма нам абсолютно не интересны. Чего ты сюда приперся?». И показать лицо дипломата в прямом эфире.Думаю, эффект будет положительный. Один-два сеанса такой терапии научат министров иностранных дел думать, прежде чем что-то говорить публично. Надо приучать европейцев к российским ценностям: молчание – золото. Или едешь молча, не бахвалясь и не поливая грязью страну визита, или сиди дома и квакай там.Подчеркну. Раз они едут к нам, значит им это нужнее, иначе бы не ездили. Так что выбор методов воспитания за нами. Пора, пора нам быть умней!Источник