Сноуден дал совет журналистам, "раздувавшим" тему "гаванского синдрома"

"Авторам 36 тысяч яростных статей, которые раздували тайный заговор коммунистов по высасыванию и заражению наших драгоценных телесных жидкостей (хотя это заслуживало большего скептицизма), вероятно, следует сделать паузу и подумать о том, как их работа повлияла на дискурс", — написал Сноуден в Twitter. Его сообщение сопровождает ссылка на материал газеты Washington Post об итогах расследования.

Фото: © AP Photo / Armando FrancaЭкс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден посоветовал в Twitter отдохнуть журналистам, публиковавшим в СМИ "сенсационные" материалы о так называемом "гаванском синдроме", передает РИА Новости.Ранее телеканал NBC и другие СМИ сообщили, что Центральное разведывательное управление США не считает "гаванский синдром" намеренной глобальной кампанией какого-либо враждебного государства. Версию недомоганий американских дипломатов и шпионов в результате действий России в разведывательном ведомстве назвали не имеющей оснований.Случаи недомогания, похожие на "гаванский синдром", также, по данным СМИ, были зафиксированы у американских представителей в Африке, Таджикистане и Москве. Один из последних известных случаев необъяснимых недомоганий был зафиксирован у члена команды директора ЦРУ США Билла Бернса во время поездки в Индию. В общей сложности, по данным главы ЦРУ, во всех инцидентах пострадали несколько сотен американских дипломатов, разведчиков и военных, как сообщал телеканал CNN, около сотни из них были сотрудниками ЦРУ.Москва в прошлом опровергала какую-либо причастность к "гаванскому синдрому".