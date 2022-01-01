Пушков оценил карту Украины с российскими и польскими регионами

"На фото Кулеба показывает карту госсекретарю США Блинкену, демонстрируя таким образом территориальные притязания Киева", — заявил Пушков.

"Трудно поверить, что патриотичные польские дипломаты до сих пор не видели эту "Фiзичну Мапу Украiни" (физическую карту Украины. — Прим. ред.) в кабинете у Кулебы. До сих пор молчали. Опять промолчат?" — задался вопросом сенатор.

Фото: © РИА Новости / Владимир ФедоренкоСенатор Алексей Пушков раскритиковал в Telegram карту Украины с российскими регионами, которая висит в кабинете у главы МИД страны Дмитрия Кулебы, передает РИА Новости.Сенатор считает это проявлением территориальных притязаний Киева к Москве.Член Совфеда обратил внимание, что на карте украинскими значатся и некоторые регионы современной Польши.Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен опубликовал на своей странице в твиттере пост, посвященный встрече с украинским коллегой. На одной из прикрепленных к публикации фотографий показана карта Украины, к которой присоединены Крым, Краснодарский край и Таганрог (Ростовская область).