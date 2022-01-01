На Украине предсказали реакцию Зеленского в случае начала войны с Россией

"Знаю точно, что (люди. — Прим. ред.) у власти, приведшие страну к ситуации с угрозой начала войны, точно останутся в стороне или первым удобным самолетом покинут ее пределы со своими семьями", — высказался Кива.

"А за что отдать жизнь? За землю, которую уже продали? За историю, которую осквернили? За толпы нацистов, расплодившихся как саранча в Украине? За независимость? Так ее давным-давно нет", — посетовал политик.

Фото: CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /Президент Украины Владимир Зеленский поспешит покинуть территорию страны, если начнутся боевые действия с Россией, написал в Telegram депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Илья Кива.Парламентарий считает, что политическое руководство в Киеве не станет защищать государство при гипотетическом конфликте с Москвой, передает РИА Новости.Депутат Рады усомнился, что простые украинцы также вряд ли найдут стимулы для участия в боевых действиях.Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.