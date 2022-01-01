Зеленский сравнил себя с Рейганом

"Мне он нравится. Я не знал его лично. Но я очень уважаю людей, которые борются и получают желаемый результат", - ответил президент Украины на вопрос, восхищается ли он Рейганом.

Фото: CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /Президент Украины Владимир Зеленский сравнил себя с 40-м президентом США Рональдом Рейганом, передает РИА Новости.Во время интервью американской газете Washington Post Зеленского спросили, как ему, человеку с актерской карьерой и без военного прошлого, избранному в 2019 году на пост президента, удалось справиться с "кошмаром", возникшем на границе с Украиной. "Рональд Рейган тоже не был военным человеком", - заявил Зеленский.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.Рейган, 40-й президент США, скончался в своем доме в Лос-Анджелесе в 2004 году в возрасте 93 лет. В 1937 году Рейган осуществил свою давнюю мечту: он начал работать киноактером в Голливуде. С 1937 по 1976 годы он снялся более чем в 50 фильмах, преимущественно играл роли положительных ковбоев. Во время Второй мировой войны он был призван в армию, но из-за слабого зрения признан ограничено годным.4 ноября 1980 года, победив кандидата от Демократической партии, президента Джимми Картера, Рейган был избран 40-м президентом США. Первая половина президентства Рейгана прошла под знаком обострения советско-американских отношений. Рейган объявил Советский Союз "империей зла". В 1984 году он был переизбран на пост президента США. Приход к власти в СССР Михаила Горбачева изменил климат советско-американских отношений. Рейган в 1985-1988 годах принял участие в нескольких встречах с Горбачевым. В 1988 году президент США посетил СССР.