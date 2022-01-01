Турция планирует организовать переговоры по минским соглашениям в Стамбуле c участием представителей Донбасса



«Переговоры по минским соглашениям состоятся в Стамбуле. В них будут принимать участие те же игроки, что и ранее: Россия, Украина, представители от Донбасса и ОБСЕ. Дата проведения переговоров пока не определена. Встречи в рамках переговорного процесса будут частыми и регулярными», — приводит издание слова источника.





«Она заключается в необходимости шагов, направленных на снижение напряженности, предупреждение вооруженного конфликта и в дальнейшем поддержание и укрепление диалога. Мы занимаем эту позицию и в НАТО. Положение Турции в настоящее время весьма влиятельно», — отметил собеседник агентства.



Турция планирует организовать переговоры по минским соглашениям в Стамбуле, пригласить на них в том числе представителей Донбасса и ОБСЕ и сделать встречи «частыми и регулярными».Дата переговоров пока не определена, сказал журналистам источник в турецком Министерстве иностранных дел, передают Экономические новости со ссылкой на haggin.azПо его словам, Турция с самого начала заняла четкую позицию в украинском кризисе.Напомним, в начале февраля президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Украину с официальным визитом.Новости в Мире - Сегодня, 12:34 122