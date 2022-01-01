Лукашенко призвал надежно защищать границу с Украиной

"С болью в сердце мы наблюдаем все то, что творится в Украине. Ее нынешнее политическое руководство, находясь под внешним управлением, ведет порой себя непредсказуемо и неадекватно. Поэтому на этот случай - непредсказуемости, неадекватности, - и на случай, не дай бог, военных действий нам надо определяться", - сказал Лукашенко на совещании по укреплению военной безопасности Белоруссии. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.

Фото: © SputnikПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости надежно защищать границу с Украиной, поскольку украинское руководство, находясь под внешним управлением, ведет себя порой "непредсказуемо и неадекватно", передает РИА Новости.Лукашенко отметил, что протяженность белорусско-украинской границы почти 1,5 тысячи километров. "Чего бы нам ни стоило, нам надо не просто видеть, что будет происходить и происходит на этой границе, ее надо надежно защитить", - добавил глава государства.