На Украине предупредили Британию о возможной "подставе"

"Немцы тоже отказались поставлять вооружения, они даже свое воздушное пространство не предоставили (Британии — Прим. Ред.)", – отметил Калиниченко.

Фото: CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau /Великобритания "практически единолично" поддерживает киевский режим, поэтому на нее могут возложить вину за разразившийся вокруг Украины кризис. Об этом политолог Алексей Калиниченко рассказал на YouTube-канале GolosTV UA, передает РИА Новости.Эксперт отметил, что США в последнее время пытаются "отстраниться" от поставок оружия на Украину.Он также напомнил о позиции Германии, которая подтвердила отсутствие планов активно поддерживать Киев.По его мнению, Великобританию специально втягивают в кризис на Украине, чтобы потом "раздеть и разуть", обвинив во всех проблемах.Ранее телеканал Sky News сообщил, что Лондон отправил на Украину три десятка военнослужащих недавно созданной Армейской бригады специальных операций. Кроме того, заместитель министра обороны королевства Джеймс Хиппи сообщил, что Великобритания поставила Украине несколько тысяч легких противотанковых ракет.