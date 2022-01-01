Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Зеленский раскрыл стратегию В«нападенияВ» России на Украину

root Сегодня, 16:300Новости
Зеленский раскрыл стратегию В«нападенияВ» России на Украину
Фото: Gettyimages.ru
Россия может напасть на те регионы Украины, с которыми у нее есть сильная историческая связь, уверен украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом он рассказал в интервью газете The Washington Post, передает "Лента.ру".
Президент раскрыл стратегию нападения: по его мнению, Москва может вторгнуться якобы для защиты русскоязычного населения на востоке страны, например, в Харькове.
Он также отметил, что в государстве проживает множество русскоговорящих украинцев, которые поддерживают свою страну, и есть даже те, кто положительно относился к России после присоединения Крыма и отделения Донбасса.
«Но я знаю, что все будут защищать нашу страну. Помимо армии, каждый украинец будет сражаться, чтобы защитить свою землю», — сказал Зеленский.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: