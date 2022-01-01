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Киев продолжает уклоняться от выполнения Минских соглашений, заявил Путин

root Сегодня, 16:300Новости
Киев продолжает уклоняться от выполнения Минских соглашений, заявил Путин
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Президент России Владимир Путин заявил президенту Финляндии Саули Ниинисте, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по минским соглашениям, сообщает пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.
"При обсуждении перспектив разрешения внутриукраинского кризиса с обеих сторон подтверждена важность последовательной и полной реализации минского "Комплекса мер" 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. Президент России отметил, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по минским соглашениям, предусматривающих, в частности, налаживание прямого диалога с Донецком и Луганском и конституционное оформление особого статуса Донбасса", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры обменялись поздравлениями по случаю 30-летия подписания Договора между Россией и Финляндией об основах отношений, ознаменовавшего начало нового этапа российско-финляндского взаимодействия.

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