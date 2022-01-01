Источник: в ЕС планируют осудить Россию, если она признает ДНР и ЛНР

"В первую очередь, в таком случае последует заявление с осуждением. Если Госдума сделает такой шаг, мы должны будем изучить это решение. Зачастую бывает так, что решения парламентов - даже самые громкие - не становятся решением государства по внешней политике. Но это бы противоречило обязательствам России в рамках минских соглашений. Мы будем думать о его последствиях в этом случае", - сообщил он.

Фото: © РИА Новости / Сергей АверинВ случае одобрения Госдумой документа о признании ДНР и ЛНР ЕС будет думать о реакции, но в первую очередь осудит такое решение, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник, передает РИА Новости.В среду депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили главу государства рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что консультации с руководителями фракций ГД по поводу инициативы депутатов КПРФ о необходимости признания ЛНР и ДНР пройдут на следующей неделе.