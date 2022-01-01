Истерика вокруг Украины нужна для прикрытия действий Киева, заявил Лавров

"Я не исключаю, что вся вот эта истерика, которую сейчас раскручивают наши западные коллеги, направлена на то, чтобы если уж не спровоцировать какие-то украинские силовые действия на Донбассе, то как минимум, чтобы прикрыть линию киевского режима на полный саботаж минских договоренностей", - сказал Лавров по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФРоссия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.В Москве неоднократно заявляли, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе, а также отмечали наращивание украинских вооруженных сил на линии соприкосновения и стягивание военной техники стран НАТО к российским границам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что заявления с угрозами в адрес России со стороны Запада не способствуют разрядке в Европе и "могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей Украины, украинское руководство, которое …может решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблему юго-востока".Переговоры в пятницу в Женеве стали третьей встречей Лаврова и Блинкена. Первая состоялась в мае в Рейкьявике "на полях" министерской встречи Арктического совета. Вторая в Стокгольме в декабре "на полях" министерского заседания ОБСЕ.