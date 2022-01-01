Токаев на фоне продолжающихся отставок и перестановок заявил, что непосредственной причиной выведшей людей на улицы стал разрыв между доходами богатых и бедных.Первопричиной январских беспорядков стал недопустимый разрыв между доходами богатых и бедных, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями бизнес-сообщества."На фоне коррупции, о которой вам хорошо известно, такое расслоение в доходах сыграло роль зажженной спички у пороховой бочки, чем воспользовались террористы, боевики и стоящие за ними заговорщики", — добавил глава государства.По его словам, произошедшие события обнажили проблемы, копившиеся годами."Сегодня же перед нами стоит стратегическая по своей значимости задача глубинной трансформации всего общественного уклада. Нам нужны реальные реформы, которые отвечают чаяниям и интересам граждан Казахстана", — заключил Токаев.https://ria.ru/20220121/kazakhstan-1768848230.html - цинк1. Ранее, Токаев уже заявлял, что при Назарбаеве, вокруг Елбасы сложилась группа сверхбогатых людей, которую сейчас собираются заставить поделиться нажитым "непосильным трудом" в интересах народа Казахастана, чтобы этот самый разрыв несколько сократить. Лозунг "надо делиться", очевидно будет взят на вооружение Токаевым, чтобы с одной стороны выступить в роли политика на страже интересов народа, попутно переводя стрелки, пускай и косвенно, на окружение отставного Елбасы.2. Само собой, остается немаловажный вопрос - повышение цен на газ, которое и запустило протесты, произошло от того, что чиновники и олигархи просто охренели до полной бессознательности, не обращая внимания на растущий разрыв в доходах, или же это было сознательное действие, где ожидаемая реакция населения на двухкратное повышение цен на газ, планировалась как ширма для государственного переворота. Пока что полной ясности в механизме действий заговорщиков (среди которых самым высокопоставленным из объявленных лиц был глава КНБ Масимов) нет. Также как продолжаются странности вокруг заявлений властей о числе боевиков, украденных из моргов трупов, обнаруженных могил и тому подобного. В отличие от уже в меру стройной официальной версии общей канвы событий, с рядом вопросов касающихся событий в Алма-Ате сохраняется некоторая неопределенность.3. Касательно же самого разрыва в доходах, как закономерного результата развития капитализма с казахстанской спецификой, то все это лишний раз напоминает о том, что диспропорция в доходах рано или поздно приводит либо к спонтанному. либо к направленному социальному взрыву. Казахстан тут конечно не исключение, а отражает общемировую тенденцию "развития" капитализма. РФ это тоже касается.Борис Рожин